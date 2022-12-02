Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо: оборонительные сооружения возводят в высоком темпе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Фортификационные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе, этим занимаются военные специалисты, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они (сооружения. — Прим. ред.) строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний", — сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Возведением сооружений занимаются специалисты в области фортификации, добавил он.

По его словам, за последнее время с прифронтовой 15-километровой зоны на левом берегу Днепра выехало не более 15 тысяч из 100 тысяч жителей. Сальдо подчеркнул, что власти делают все необходимое для оставшихся жителей: обеспечивают подачу воды и электричества, работу транспорта, доставку продовольствия и гуманитарной помощи.

В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и в другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.