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РИА Новости

"Алмаз-Антей" организовал производство малых беспилотников

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Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Алмаз-Антей" планирует ежемесячно выпускать по восемь-десять тысяч двигателей для БПЛА

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" организовал производство малых беспилотников, способное выпускать более тысячи квадрокоптеров в месяц, рассказал РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения АО "Обуховский завод" Егор Щербаков.

"Проведена организация серийного производства от 1000 штук в месяц. Каждый может прикинуть объем проведенных работ и оценить свои возможности по подготовке выпуска готового изделия, исходя из объема комплектации: ПО, контроллеры, приемники, передатчики, аппаратура управления, защитный кейс, планшет, рама, крепеж, кожухи, лопасти, ложементы, провода, моторы, зарядки и многое другое", - отметил конструктор.

Он добавил, что на сегодняшний день дроны концерна - коммерческий продукт для гражданского рынка, его цену диктует спрос. По мере увеличения количества собираемых БПЛА и доли отечественных комплектующих в них розничная стоимость дронов концерна наверняка будет снижаться, добавил Щербаков.

Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказали критические замечания в отношении дрона "Добрыня". Так, заявлялось, что он собран полностью из иностранных деталей.

Щербаков подчеркнул, что "Алмаз-Антей" не заявлял о стопроцентно самостоятельном производстве всех деталей. "Мы говорим о своей разработке. "Добрыня" - продукт работы наших инженеров, конструкторов. Естественно, есть комплектующие, которые пока что проще купить, чем произвести, однако их доля постоянно уменьшается", - добавил конструктор.

Главный конструктор отметил, что на БПЛА "Добрыня" первых серий действительно ставились импортные двигатели, сейчас концерн ставит двигатели собственного производства

"Но их испытания завершены еще не по всем параметрам. Если вести речь о наших двигателях – их три вида. После завершения всех испытаний в 2023 году планируется серийный выпуск в объеме около 8-10 тысяч штук в месяц", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Щербаков отметил, что отечественные комплектующие составляют существенную долю в дроне "Добрыня". В частности, двигатели, контроллер и ПО беспилотника – собственной разработки "Алмаз-Антея".

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Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Проекты
БПЛА
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