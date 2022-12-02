Литва передаст Украине комплекты зимней военной одежды стоимостью €2 млн

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен ранее заявила, что помощь, которую Вильнюс оказал Киеву с начала кризиса, в денежном выражении составляет €650 млн

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Литва передаст Украине комплекты зимней формы для военнослужащих стоимостью €2 млн. Об этом в четверг сообщило Минобороны балтийской республики.

"В текущем месяце украинским военным мы передадим 25 тыс. комплектов зимней формы, стоимость которой составляет более €2 млн", - говорится в сообщении.

Комплекты формы для зимнего времени года пошиты по заказу агентства оборонных ресурсов на литовских предприятиях, которые обеспечивают экипировкой армию балтийской республики.

Как сообщала ранее спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, помощь, которую Вильнюс оказал Киеву с начала кризиса, в денежном выражении составляет €650 млн.