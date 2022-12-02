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Военное обозрение

Колонна с бронеавтомобилями турецкого производства Kirpi морской пехоты ВМСУ была уничтожена на одном из направлений спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время Турция передала Украине большое количество бронеавтомобилей Kirpi. В частности, они были поставлены на вооружение 35-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

Украинское командование ранее хвасталось поставками новых турецких бронемашин. Правда, судя по всему, теперь поводов для радости стало меньше. Скоро о броневиках перестанут упоминать, как в свое время почти исчезли из украинского медийного пространства столь частые ранее упоминания о «Байрактарах».

В соцсетях публикуют сведения о движении колонны бронеавтомобилей на одном из направлений спецоперации. Однако рядом представлены фотографии уже с уничтоженными турецкими бронеавтомобилями. Колонна бригады морской пехоты ВСУ попала под удар и была уничтожена.

Таким образом, поставки военной техники украинской армии часто означают ее банальную утилизацию. Впрочем, киевскому режиму все равно, так как за технику он рассчитывается кредитными западными деньгами.

Напомним, что бронеавтомобили Kirpi разработаны турецкой автомобилестроительной компанией ВМС. С 2014 года они поставляются в турецкие вооруженные силы. После начала специальной военной операции Турция стала поставлять эти броневики украинской армии. Всего было поставлено не менее 50 единиц бронеавтомобилей.

Как видим, Турция продолжает политику двойных стандартов, одновременно сотрудничая в ряде вопросов с Россией, и поставляя Украине большое количество военной техники, в том числе и новых бронеавтомобилей. Анкара преследует на Украине свои цели, стремясь извлечь выгоду в любой ситуации.

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Кредитование
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Kirpi
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