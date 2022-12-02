Ковальчук: работа ученых в условиях СВО должна отвечать вызовам, стоящим перед страной

Президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что "сплоченность, единение и консолидация на правильно выбранных приоритетах - залог процветания страны"

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 декабря. /ТАСС/. Исследования российских ученых должны отвечать реальным вызовам, стоящим перед РФ в условиях специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг на II Конгрессе молодых ученых заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Мы с вами - тыл специальной военной операции, это факт. И наука в это время должна выстраиваться в ответ на вызовы реальные. <…> Сегодня ваш заказчик - специальная военная операция и тяжелая обстановка, созданная в мире вокруг нас. И наша с вами сплоченность, единение и консолидация на правильно выбранных приоритетах - залог процветания страны", - сказал Ковальчук, выступая на конгрессе с лекцией "Природоподобие - ответ на большие вызовы современного мира".

II Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи 1-3 декабря. Ожидается, что в нем примут участие более трех тысяч гостей из России и более 40 стран мира. Они будут участвовать в панельных дискуссиях, питч-сессиях и мастер-классах, круглых столах и других мероприятиях. Программа включает в себя семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в России.

Конгресс входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 по 2031 год президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами события в Сочи выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.