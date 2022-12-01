За участие в матчах Кубка России клубы РПЛ получат по 28,2 млн рублей

Гарантированные выплаты командам полагаются за матчи группового этапа в рамках Кубка.

Кубок России. Источник: https://championat.com/

Стал известен размер призовых, которые получат клубы РПЛ, участвующие в ФОНБЕТ Кубке России. Общая сумма выплат командам составит 1,513 млрд. рублей. Деньги будут распределены между участниками, исходя из показателей количества проведенных матчей и побед.

Котировки и обширную роспись исходов на поединки Кубка России представляют лучшие БК России. Ознакомиться со списком ТОП-контор можно на сайте «РБ».

Каждая команда за участие в групповом раунде гарантировано получит 28,2 млн. рублей. Коллектив, победивший соперника, получит 9,5 млн. рублей. Максимальная сумма призовых на этом этапе может составить 85 млн. рублей. Сумма общего призового фонда на групповой стадии составляет 908 млн. рублей.

Выплаты на стадии плей-офф, которая пройдет весной 2023 года, будут зависеть от сетки турнира. Согласно регламенту, Кубок России пройдет в формате «двойного выбывания». Команды верхней сетки распределят между собой 303 млн. рублей, а нижней - 151 млн. Столько же получат суммарно участники Суперфинала.

Максимально самая удачливая команда-участница сможет заработать в Кубке России 319 млн. рублей. Для этого нужно выиграть все матчи группового этапа и стать обладателем главного трофея.

По итогам первых трех туров группового этапа турнира максимальное количество очков набрал московский «Спартак».