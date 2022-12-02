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ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками

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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками в интересах Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«1 декабря 2022 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Предназначение запущенных космических аппаратов не раскрывается.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической корпорации сообщил, что 28 ноября с космодрома Плесецк был запущен последний спутник «Глонасс-М».

10 октября с Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-К».

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Фрегат РБ
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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