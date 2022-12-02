Генсек НАТО: Военного конфликта вокруг Тайваня нельзя допустить никоим образом

Источник изображения: topwar.ru

После завершения двухдневного саммита стран-членов НАТО, прошедшего в Бухаресте, генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что необходимо снижать зависимость и от Китая, аналогично тому, как это сделали страны-члены военно-политического блока с Россией. По словам Столтенберга, Китай претендует на ряд территорий, включая Тайвань, с целью «насаждать авторитарный режим». Будто бы на Западе, где все чиновники вынуждены говорить по команде, режим авторитарным не является.

Столтенберг указал на то, что ошибки, допущенные в отношении России дорого обходятся всем странам-членам, назвав это чрезмерной уязвимостью «авторитарных режимов».

Я чётко придерживаюсь принципа свободной торговли и не отрицаю того факта, что страны НАТО должны продолжать торговать с КНР, но эти решения должны быть очень взвешенными, поскольку неправильно когда они исходят сугубо из коммерческих соображений

– заявил политик в интервью международному телеканалу Bloomberg.

Под словом «зависимость», генсек военного блока подразумевал энергетическую уязвимость, испытываемую со стороны Москвы которая, как оказалось, не лежала чисто в коммерческой плоскости, обернувшись в итоге проблемами безопасности для всех стран-членов.

Примечателен и тот факт, что, несмотря на схождение во мнениях всех стран НАТО относительно вызова, исходящего от Пекина ввиду укрепления его стратегического партнёрства с Москвой, на прошедшей встрече главы внешнеполитических ведомств некоторых стран блока допустили, что КНР может стать гарантом в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Также темы обеспечения безопасности коснулся и госсекретарь США Энтони Блинкен, связавший её с инвестициями со стороны Пекина в отрасли экономики, представляющие стратегический интерес. Как отметил дипломат, к этому вопросу нужно относиться самым внимательным образом.

Отметим, что упомянул Столтенберг также и о растущих аппетитах Китая по «захвату» Тайваня, считающего остров неотъемлемой частью своей территории. Также он добавил, что на это нужно смотреть с опаской, поскольку эскалации конфликта вокруг Тайваня нельзя допустить никоим образом, так как от этого не выиграет никто.