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Военное обозрение

Япония отказалась от сотрудничества с США в области разработки нового истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

Япония отказалась разрабатывать новый истребитель совместно с США, отдав предпочтение сотрудничеству с Великобританией и Италией, пишет Shūkan Gendai.

В издании отметили, что данное решение стало «беспрецедентным», так как истребительная авиация для Японии всегда производилась в США либо же разрабатывалась совместно с американцами.

Сообщается, что причиной отказа Токио от сотрудничества с американцами стало нежелание корпорации Lockheed Martin делиться с японскими производителями своими технологиями. В то же время, британцы в этом плане пообещали «полную прозрачность».

Впрочем, как пишет издание, сотрудничество с BAE Systems вместо Lockheed Martin может создать для Японии дополнительные трудности, в связи с чем, перспективы проекта пока выглядят неопределенно. Британский производитель добивается, чтобы соотношение разработок сторон в новом истребителе составляло 50/50, а то и 60/40 в пользу Великобритании.

По мнению экспертов из Shūkan Gendai, подобная позиция едва ли устроит Токио.

Что касается нового истребителя, его производство планирую начать к 2035 году. Крылатая машина, получившая название F-X, как пишет издание, должна будет прийти на смену устаревшим F-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
США
Япония
Продукция
F-2
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
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