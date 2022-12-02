Путину на Украине поможет опыт в Чечне и "генерал Мороз"

JB Press: Россия делает ставку на "генерала Мороза" в украинском конфликте

Стратегия России состоит в том, чтобы привлечь на свою сторону "генерала Мороза", пишет в JB Press бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ. А тактика атак на инфраструктуру доказала свою эффективность еще в чеченском конфликте.

Ёити Масудзоэ

"Счастливая звезда", которая привела Путина к победам, все еще сияет над его головой?

Прошло девять месяцев с тех пор, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Однако никаких признаков прекращения огня сейчас не наблюдается, и военный конфликт, похоже, затягивается.

"Энергетический террор"

При военной поддержке НАТО, прежде всего, США, Украина провела несколько контрнаступательных операций, в том числе заняла Херсон. Однако российская армия, перебросившая войска с юга на Донбасс, тоже готовится здесь к наступлению, которое может повернуть ход конфликта. Поступают сообщения об острой нехватке снарядов в ВСУ. Есть отрывочные сведения о том, что и в российской армии ощущается нехватка боеприпасов. Но даже если бы это было правдой, это совсем не значит, что Путин в ближайшее время прекратит боевые действия.

Наоборот, словно дожидаясь прихода зимы, российские войска нанесли мощные ракетные удары по Украине, уничтожая энергетические объекты, такие как электростанции и большие трансформаторные узлы. В результате на Украине резко сократилась подача электроэнергии, что привело к аварийным и веерным отключениям по всей стране, в том числе в Киеве. Это осуществляется в целях восстановления силового оборудования.

Кроме того, помимо отключения электроэнергии, в различных регионах Украины прекратилась подача воды. Без тепла, воды и условий для приготовления пищи жить невозможно. Поэтому украинские власти были вынуждены эвакуировать жителей из Херсона и Николаева.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская АЭС, подверглась бомбардировке, и внешнее энергоснабжение от нее было отключено. Это создает опасную ситуацию: в любой момент может произойти ядерная авария.

На заседании Совета Безопасности ООН 23 ноября президент Зеленский назвал российские атаки на украинскую инфраструктуру "энергетическим терроризмом" и призвал принять резолюцию, осуждающую их. Он также назвал "преступлением против человечности" тот факт, что многие люди были отрезаны от отопления и других жизненно важных объектов и услуг жизнеобеспечения в то время, когда температура на Украине упала ниже нуля.

Стратегия сделать генерала Мороза союзником

Да, ситуация сейчас на Украине именно такая. И именно в этом заключается цель российских атак на украинскую инфраструктуру. Стратегия Путина состоит в том, чтобы привлечь на свою сторону генерала Мороза.

На днях Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию государством —спонсором терроризма. И США, и Запад предупреждают Путина о том, что применение им ядерного оружия на Украине уничтожит Россию. На недавней встрече на высшем уровне между США и Китаем президент Байден и председатель Си Цзиньпин договорились выступать против применения ядерного оружия в мире.

Путин не пойдет на использование ядерного оружия с легкостью, даже если заручится поддержкой Китая, дружественной страны. Следует исходить из того, что так же высок для России и порог применения биологического или химического оружия. Почему? Потому что у Путина пока в арсенале есть много других эффективных средств.

Конечно, если на карту будет поставлено выживание российского государства и народа, не исключен вариант применения Москвой атомного оружия. Но ситуация еще не дошла до такой стадии. Всё потому, что "материковая" часть России пока не подвергается массированному нападению.

Эффективно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины для России сейчас достаточно легко. Большинство выпускаемых ею по Украине ракет не перехватываются украинскими ПРО, прежде всего, имеющимися в распоряжении ВСУ ракетами класса "земля-воздух". Украина пытается защищаться и даже сбила немало российских ракет, но далеко не все. Неудачи украинской ПРО подтверждает сам факт катастрофического поражения ее инфраструктуры и нашумевший инцидент, когда 15 ноября украинская ракета ошибочно ударила по Польше и привела к гибели польских граждан.

Важным фактором является то, что электричество нельзя накапливать. Другими словами, ни в одной из стран нет таких хранилищ, которые были бы способны покрыть хотя бы основные ее потребности в электроэнергии. Россия это прекрасно понимает. Поэтому она и атакует объекты "моментального" производства и передачи электроэнергии, прежде всего электростанции и трансформаторные узлы. И это расчетливая стратегия. Ведь ни НАТО, ни США — никто — не может поставить Украине электричество "впрок", как ей поставляется сейчас почти все оружие и боеприпасы.

Как Советский Союз воевал в Зимней войне с Финляндией

Россия пережила вторжение на европейскую часть своей территории армий Наполеона и Гитлера. Русские отважно дрались с захватчиками. И в значительной степени им помог "генерал Мороз".

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Оружие советского производства могло работать даже при минус 40 градусах по Цельсию, а немецкое в таких условиях замерзало и приходило в негодность. Русские солдаты, привыкшие к сильному холоду, оказались гораздо морозоустойчивее немцев, не привыкших к такому суровому климату. В России побеждает тот, на чьей стороне "генерал Мороз".

И наоборот, при вторжении на территорию другой страны русская армия тоже сталкивалась с "генералом Морозом".

30 ноября 1939 года Красная Армия вторглась в Финляндию, начав так называемую Зимнюю войну. Сталин думал, что маленькая страна с огромной разницей в военной мощи по сравнению с СССР немедленно сдастся, но сопротивление Финляндии оказалось очень сильным, и легко она не сдалась. Финская армия организовала много лыжных подразделений и весьма эффективно использовала географические особенности своей страны. Красная Армия столкнулась с большими трудностями.

Лига Наций сочла советское вторжение нарушением международного права и 14 декабря исключила Советский Союз из этой международной организации. Но даже упорная оборона финской армии имела свои пределы. 12 марта 1940 года между СССР и Финляндией был подписан мирный договор, по которому проигравшая Финляндия уступила Советам около 10% своей территории, включая Карелию. Однако она продолжила существовать как независимая страна.

Глядя на нынешнюю ситуацию на Украине, можно сказать, что украинский конфликт становится похожим на давнюю Зимнюю войну. Но сейчас мы не знаем, как он будет развиваться в будущем.

Необычайный взлет Путина под счастливой звездой

К концу ХХ века здоровье президента Ельцина ухудшилось, и его отставка стала неизбежной. В 1999-2000 годах Владимир Путин был назначен премьер-министром, а затем исполняющим обязанности президента. Он победил на президентских выборах в марте 2000 года и стал полноправным президентом Российской Федерации в мае 2000 года.

Человек, который был простым сотрудником КГБ, так быстро поднялся по карьерной лестнице. Даже когда он стал премьер-министром, подавляющее большинство людей в России спрашивали: "Кто такой этот Путин?"

В мае 1999 года Ельцин уволил с поста премьер-министра Евгения Примакова, очевидно, из-за его возросшей тогда популярности у населения.

Преемником Примакова был назначен министр внутренних дел Сергей Степашин, но он не смог отстоять интересы "семьи" (клана Ельцина), состоявшего из самого Ельцина, а также политиков и коммерсантов (олигархов из формирующихся промышленно-финансовых конгломератов). Путин, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ), был назначен премьер-министром менее чем через три месяца. Как чиновник Путин, не имевший ни политической, ни финансовой базы, ни сильного окружения и полагавшийся только на собственные силы и власть, сделал выдающуюся карьеру, невообразимую в советское время.

"Единственное, на что ты можешь рассчитывать, — это твоя собственная сила, твой ясный и холодный мозг, твоя удача, твоя счастливая звезда, которая никогда тебя не предавала и, вероятно, не предаст впредь. Таким должен быть воин политического фронта". Таков Путин. На самом деле это статья в "Известиях" от 17 марта 2000 года, за которой последовали другие комментарии известного журналиста и писателя Александра Архангельского, которые, кажется, предсказывают путинскую историю успеха и по сей день.

А как же нынешний конфликт на Украине? Неужели удача Путина иссякла и его оставляет его "счастливая звезда"?

Успешный опыт Чечни

Что ждало Путина прежде всего после того, как он стал премьер-министром, так это чеченский конфликт. С момента падения Берлинской стены в ноябре 1989 года Чечня находилась в состоянии гражданской войны между силами, стремящимися к полной независимости от России, и российским правительством, пытающимся подавить их.

В августе, когда Путин вступил в должность премьер-министра, вооруженная группа независимых сторонников жесткой линии (Исламский интернациональный фронт) вторглась в соседнюю Республику Дагестан ("Дагестанская война"). В Москве произошел масштабный теракт, в результате которого был взорван жилой дом и погибло более 100 человек. И Путин со всей своей силой воли будет противостоять этой трагической ситуации. Он преисполнился решимости уничтожить исламский экстремизм с помощью силы.

Чтобы укрепить контроль над армией, Путин предпринял шаги по повышению жалованья солдатам, участвовавшим в операциях в Чечне. Он также сосредоточил там значительные вооруженные силы.

Чтобы изолировать Чечню, Россия перекрывает воздушные и железные дороги, отключает газ и электричество в "зараженных" террористами районах. Затем российские вооруженные силы приступили к массовому ракетно-артиллерийскому уничтожению военных объектов чеченских боевиков, объектов связи, складов горючего, мостов, дорог и других стратегических целей.

Меры, принимаемые в настоящее время против всей Украины, такие как атаки на ее инфраструктуру и разрушение систем электро- и водоснабжения — это точно такая же тактика, которую премьер-министр Путин применил в свое время в Чечне.

Под руководством Путина в феврале 2000 года российская армия добилась падения Грозного, и бескомпромиссная "Чеченская Республика Ичкерия" распалась. На ее месте при пророссийском президенте Ахмате Кадырове родилась Чеченская Республика. Он был впоследствии убит в результате теракта последователями чеченских боевиков, но теперь президентом стал его второй сын, Рамзан Кадыров, который руководит страной, активно поддерживая российскую армию в спецоперации на Украине. За заслуги Рамзана 5 октября нынешнего года Путин присвоил ему звание генерал-полковника.

Кстати, Путин выступил на приеме в Кремле 23 февраля 2000 года, в День защитника Отечества, и, восхваляя военных, сказал: "Народ уважает только ту армию, которая может побеждать".

В российском военном альянсе начинают появляться трещины

Путин, думающий таким образом, не может смириться с поражением от Украины. Каждый политик строит свою стратегию на основе прошлого успешного опыта. В случае Путина это работало, включая присоединение Крыма в 2014 году. Но в этой спецоперации дело пошло не совсем так, как раньше.

23 ноября в Армении состоялась встреча на высшем уровне ОДКБ, военного союза шести стран бывшего советского блока (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Там премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил ОДКБ за неспособность выполнить свои оборонные обязательства, когда в Армению вторгся враждебный ей Азербайджан.

Он раскритиковал Россию, которая поддерживает тесные связи с Азербайджаном, за то, что она не отвечает на просьбы о помощи.

Кроме того, президент Казахстана Токаев, который критически относится к спецоперации на Украине, на саммите ОДКБ посетовал, что "пришло время искать мира".

Единство союзников по ОДКБ несколько зашаталось. И в этом плане Путин тоже находится в невыгодном положении.

Так горит ли еще над головой Путина его счастливая звезда?