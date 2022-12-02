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ЦАМТО

Япония заказала дополнительные транспорты-заправщики KC-46A

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 1 декабря. Минобороны США 29 ноября объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing дополнительного контракта на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" для Воздушных сил самообороны Японии.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 398,244 млн. долл. Контракт предусматривает поставку двух дополнительных самолетов KC-46A, что увеличивает общее количество заказанных Японией "Пегасус" до 6 ед.. Компания Boeing будет выполнять работы на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон) и завершит поставки к 30 июня 2025 года. После подписания данного контракта общая стоимость продажи KC-46A "Пегасус" Японии возросла до 1,305 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Министерство обороны Японии объявило компанию Boeing победителем конкурса на поставку новых самолетов-заправщиков для Воздушных сил самообороны. KC-46A заменят четыре эксплуатирующихся KC-767J.

Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, в сентябре 2016 года.

В декабре 2017 года командование ВВС США заключило с Boeing контракт на поставку первого самолета KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии. В декабре 2018 года с Boeing было подписано соглашение на поставку Японии второго KC-46A, а в октябре 2020 года – третьего и четвертого.

Компания Boeing осуществляет сборку самолетов KC-46A для ВВС США и Японии на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон). Японские партнеры Boeing производят 16% конструкционных элементов планера KC-46. Сборка первого KC-46A для Японии началась в сентябре 2019 года, летные испытания – в феврале 2021 года.

Первый KC-46A прибыл на авиабазу "Михо" (префектура Тоттори) Воздушных сил самообороны Японии 29 октября 2021 года. Второй самолет был поставлен в феврале 2022 года. Воздушные силы самообороны Японии также эксплуатируют четыре самолета KC-767 предыдущего поколения.

На текущий момент компания Boeing поставила заказчикам в общей сложности 67 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A, в том числе 65 машин для ВВС США и два – Японии.

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Страны
США
Япония
Продукция
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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