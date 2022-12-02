Си Цзиньпин: решение украинского кризиса политическими методами отвечает интересам Европы

По словам председателя КНР, его страна надеется на мирное сосуществование и объективное отношение со стороны ЕС

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Разрешение конфликта на Украине политическими средствами лучше всего отвечает интересам Европы. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, КНР надеется на мирное сосуществование и объективное отношение со стороны ЕС. "Надеемся, что механизмы и страны - члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая, будут твердо придерживаться мирного сосуществования в своей политике по отношению к КНР", - заявил он.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, стороны обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. "Китай поддерживает ЕС в увеличении [роли] его посредничества [на Украине] и надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай всегда стоял на стороне мира и по-своему будет продолжать играть конструктивную роль", - заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин в разговоре с главой Евросовета призвал избегать эскалации на Украине. "В сложившейся ситуации необходимо избегать эскалации и расширения кризиса, продолжать содействовать установлению мира и проведению переговоров", - сказал он.