Источник изображения: topwar.ru

Страны Североатлантического альянса рассчитывают в ближайшее время приступить к производству на своих территориях боеприпасов «советского» калибра, которые затем будут поставляться для нужд украинских вооруженных сил. Ранее данную идею анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Затем глава Государственного департамента США Энтони Блинкен пообещал инвестировать средства в производство боеприпасов данного типа. Об этом сообщил телеканал CNN. По словам шефа американской дипломатии, рассматриваются все варианты для обеспечения Украины вооружением.

Такие производственные возможности у альянса есть. В частности, еще во время существования Организации Варшавского договора в ряде стран Восточной Европы были построены оружейные заводы, которые были рассчитаны на производство боеприпасов «советского» калибра. Они располагались, в том числе, в Болгарии и на территории нынешней Словакии (тогда Чехословакия). Собственно, на эти предприятия сейчас и будет основной расчет руководства НАТО.

Ранее в НАТО рассматривали вариант постепенной замены советских артиллерийских орудий на Украине западными. Но и здесь Запад просчитался: Украине требуется просто огромное количество вооружения и боеприпасов, сами западные страны не располагают такими запасами и не могут их передавать Киеву.

Соответственно, возникает необходимость возврата к производству таких боеприпасов, которые можно было бы использовать к советскому и российскому вооружению. Как видим, даже в военной сфере провозглашенная киевским режимом «декоммунизация» оказывается полностью провальной: чем бы воевали сейчас ВСУ, если бы не огромные запасы советского вооружения, в том числе и в соседних странах Восточной Европы, а также создававшаяся при СССР военная и оружейная инфраструктура?