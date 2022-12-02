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Военное обозрение

Участвующие в спецоперации подразделения ВДВ получили новейший комплекс разведки «Взор»

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения российских Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор». Данная система запускается из ракетницы.

Известно, что сам аппарат «Взор» весит всего 300 граммов, имеет длину 30 см и диаметр 5 см. Он оснащен видеокамерой и парашютом. «Взор» способен набирать высоту 250 м. Пока он опускается на парашюте, видеокамера успевает передать информацию на планшет разведчика. Оператор может находиться на расстоянии до 1200 метров до самого дрона.

Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать типовые объекты. Более того, данное ПО можно установить на любой коммерческий планшет, смартфон или ноутбук

- цитирует РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе России, сообщивший о передаче новой системы десантникам.

Что касается камеры, установленной на дроне, то она может быть и дневной, и высококонтрастной для работы в сумерках. Камеры получают изображение поверхности площадью 700х700 метров в высоком разрешении в течение 3 минут. Кроме того, камеру можно использовать повторно, если разведчикам удастся ее подобрать. Тогда с ее помощью можно будет наблюдать за окружающей обстановкой, если закрепить камеру на импровизированных опорах, мачтах или иных строениях.

Нет сомнений, что новый аппарат повысит боеспособность разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. В условиях спецоперации его использование представляется особенно важным.

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Страны
Россия
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МТА
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