Участвующие в спецоперации подразделения ВДВ получили новейший комплекс разведки «Взор»

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Подразделения российских Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор». Данная система запускается из ракетницы.
Известно, что сам аппарат «Взор» весит всего 300 граммов, имеет длину 30 см и диаметр 5 см. Он оснащен видеокамерой и парашютом. «Взор» способен набирать высоту 250 м. Пока он опускается на парашюте, видеокамера успевает передать информацию на планшет разведчика. Оператор может находиться на расстоянии до 1200 метров до самого дрона.
- цитирует РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе России, сообщивший о передаче новой системы десантникам.
Что касается камеры, установленной на дроне, то она может быть и дневной, и высококонтрастной для работы в сумерках. Камеры получают изображение поверхности площадью 700х700 метров в высоком разрешении в течение 3 минут. Кроме того, камеру можно использовать повторно, если разведчикам удастся ее подобрать. Тогда с ее помощью можно будет наблюдать за окружающей обстановкой, если закрепить камеру на импровизированных опорах, мачтах или иных строениях.
Нет сомнений, что новый аппарат повысит боеспособность разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. В условиях спецоперации его использование представляется особенно важным.