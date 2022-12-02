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ТАСС

Запуск японского модуля на Луну из США вновь отложили

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Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки
Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки.
Источник изображения: Ispace

Такое решение принято из-за необходимости провести дополнительную техническую проверку ракеты Falcon 9

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Запуск на Луну японского посадочного модуля HAKUTO-R с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX вновь отложен. Об этом сообщила в четверг на своем сайте базирующаяся в Токио фирма Ispace, которая разработала модуль.

Сроки запуска пока не определены. Нынешнее решение принято из-за необходимости провести дополнительную техническую проверку ракеты Falcon 9, сообщила японская компания.

Первоначально запуск с космодрома на мысе Канаверал в США планировался на 28 ноября. Затем он был перенесен на 1 декабря. HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов, ряд других грузов. 

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