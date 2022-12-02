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ТАСС

В Хакасии сформировали новый зенитный ракетный полк с комплексами "Панцирь-С"

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Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ»
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Церемония заступления на боевое дежурство состоялась на плацу воинской части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Новый полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", сформирован в Хакасии. Личный состав заступил на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Торжественная церемония заступления на боевое дежурство вновь сформированного зенитного ракетного полка состоялась на плацу воинской части в Республике Хакасия. <…> Личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона", - говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВС и ПВО ЦВО полковник Геннадий Шлаг, члены республиканского правительства, представители ветеранских и общественных организаций региона.

21 декабря 2021 года командующий войсками ЦВО Александр Лапин анонсировал по итогам коллегии Министерства обороны РФ формирование полка в 2022 году.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха. В состав вооружения комплекса входят два 30-мм двухствольных зенитных автомата 2А38М, также 12 готовых к пуску зенитных управляемых ракет. 

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Страны
Россия
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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