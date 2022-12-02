Войти
Известия.ru

Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения

465
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ в четверг, 1 декабря.

Ракетчики продолжат работу по повышению качественных показателей боевого дежурства и выучки личного состава дежурных смен, поддержанию готовности вооружения и военной техники к применению, а также обеспечению их безопасной эксплуатации. Все эти приоритетные направления определены на 2023 год.

Учения пройдут от Тверской до Иркутской областей в перевооружаемых и перевооруженных ракетных соединениях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск.

Отмечается, что в 2023 году с каждым ракетным полком будут отработаны вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Ранее, 14 октября, РВСН завершили командно-штабные учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.09.2021
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
19.05.2021
СКФУ начнет подготовку офицеров запаса с 2021 года
19.10.2020
Российский малый ракетный корабль наносит удары «по-советски»
02.06.2020
Силы НАТО впервые после "холодной войны" провели учение в Баренцевом море - Минобороны РФ
11.09.2019
Бронетанковое пополнение: морпехи ТОФ получили танки Т-80БВ
23.01.2015
На новой орбите партнёрства
31.12.2009
Выбор РИА Новости: самые значимые события 2009 года в российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ