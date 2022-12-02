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Известия.ru

Боевая работа российских бомбардировщиков Су-34 попала на видео

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Минобороны РФ в четверг, 1 декабря, показало кадры их боевой работы.


Российские летчики в рамках спецоперации выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил в любое время суток и в любых погодных условиях.

Во время боевых вылетов военнослужащие обеспечены ракетным вооружением различного класса.

Ранее, 2 ноября, Минобороны России также опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по воздушному патрулированию и подавлению средств противовоздушной обороны противника. Штурман экипажа рассказал, что экипажи готовы выполнять задачи в любых условиях.

В октябре Минобороны России опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, один из ударов был нанесен по зенитному комплексу противника, который пытался атаковать звено российских вертолетов. Однако последние ушли от огня на малой высоте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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