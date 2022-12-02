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Известия.ru

«Известия» показали кадры работы бронепоезда

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Бронепоезд проверяет опасные участки путей, в том числе на линии боевого соприкосновения. Кадрами работы состава поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в четверг, 1 декабря.


Бронепоезд — максимально автономная единица. Для нормальной работы ему нужны только рельсы. Вся остальная железнодорожная инфраструктура не имеет значения. В случае, если на пути встретятся диверсанты, у состава есть вооружение, к примеру зенитная установка ЗУ-23-2.

«У нас есть группа наблюдения. Мы даже можем ехать без света и без всяких светофоров. Без диспетчеров, без всех. Нам они не очень важны», — рассказал машинист тепловоза бронепоезда «Амур» Матвей.

В августе бронепоезд «Енисей» доставил в освобожденные от националистов города и села гуманитарную помощь. По словам бойцов-железнодорожников, их «зеленый монстр» не дает покоя националистам. Однако они успокаивают: легкой добычей «Енисей» не станет.

В июне Минобороны России показало работу бронепоезда «Волга» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Поезд создали специалисты железнодорожных войск Западного военного округа. На платформах установлены защищенные вагоны для ведения огня, а также зенитные орудия и техника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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