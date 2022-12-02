Призывы к переговорам по Украине показали, что терпение Запада на исходе

Хуаньцю шибао: мир призвал Москву и Киев возобновить переговоры, но не ради блага Украины

Украинский кризис никого не пощадил, пишет "Хуаньцю шибао". Возобновление диалога между Москвой и Киевом стало необходимостью для Запада. Но некоторые страны не заинтересованы в мире, считает автор. Они хотят создать видимость переговоров, но при этом продолжить черпать выгоду из конфликта.

Поскольку конфликт между Россией и Украиной длится уже более девяти месяцев, международное сообщество все чаще начинает призывать к возобновлению переговоров. Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, склоняя ее к открытости к диалогу с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, что придет время, когда двум сторонам придется вернуться за стол переговоров. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти решение украинского кризиса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сейчас очень важно восстановить диалог между Москвой и Киевом. На мой взгляд, громкий призыв к возобновлению переговоров показывает, что перед лицом затянувшегося, расширяющегося и усложняющегося конфликта терпимость мира к его "побочным эффектам" приближается к пределу.

В области развития продолжает расползаться недифференцированная "кризисная боль". Ситуация на Украине уже оказала огромное воздействие на мировые энергетическую, продовольственную, финансовую и другие сферы. Санкции и антисанкции заинтересованных сторон нарушили глобальные производственно-сбытовые цепочки, и среда для глобального развития и сотрудничества стала более сложной. По данным Международного энергетического агентства, мир переживает "первый настоящий глобальный энергетический кризис". Нужно ли обеспечивать в приоритетном порядке энергетическую безопасность или же надо соблюдать климатические обязательства для продвижения экологических преобразований? Подобная дилемма встала перед многими странами.

Международный валютный фонд указал, что стремительный рост цен на продукты питания и удобрения, вызванный российско-украинским конфликтом, стал причиной самого серьезного глобального продовольственного кризиса с 2008 года. Жизни и средства к существованию 345 миллионов человек оказались под угрозой, причем в наиболее уязвимом положении находятся целых 48 стран с низким уровнем доходов.

Энергетический и продовольственный кризисы не обошли стороной и развитые экономики. В октябре уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в 10,7% в годовом исчислении, а в 11 из 19 государств темпы инфляции стали двузначными, при этом цены на энергоносители выросли на 41,9% в годовом исчислении. Осознание того, что углубляющийся кризис не пощадит никого, заставило страны с нетерпением ожидать скорейшего возобновления процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса.

В области безопасности возрастают опасения по поводу "спиральной эскалации" конфликта. Упавшая в Польше ракета неизвестного происхождения не только усилила нервозность сторон, вовлеченных в конфликт, но и вызвала у внешнего мира тревогу, что из-за непроизвольного выстрела может быть задействована пятая статья устава НАТО о коллективной обороне, что приведет к пресечению "красной линии" и не позволит "избегать войны" между Россией и альянсом. Нераскрытые дела о взрыве газопроводов "Северный поток" и теракте на Крымском мосту не только спровоцировали новый виток медиа-войны и реваншистской риторики со взаимными обвинениями, но и заставили все страны усомниться в истинности суждения, что "конфликт не выйдет за пределы Украины".

В области политики усиливается внутреннее беспокойство по поводу "санкционной усталости". Поскольку конфликт зашел в стратегический тупик, макроконсенсус между США и Европой, заключающийся в том, чтобы "поддерживать Киев и покарать Москву", едва ли может скрыть противоречия в их внутренних приоритетах и внешней координации. После того, как Республиканская партия США взяла под контроль палату представителей, многие члены парламента тут же представили законопроект, требующий от администрации Джо Байдена провести строгий аудит средств, выделяемых на помощь Украине. По мере того, как европейская эмоциональность, вызванная спецоперацией, утихает, а политика становится все более обращенной вовнутрь, борьба с бедственным положением населения и обратным эффектом от санкций против России становится центром внимания политических игр ЕС. К власти приходят сторонники "превосходства национальных интересов" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие. Это объективно усугубляет "дефицит решений" в реакции Европы на украинский кризис. Пессимизм народных масс и обществ разных стран по поводу этого "бесконечного конфликта" становится важным источником мотивации для призыва к мирным переговорам.

Исторический опыт говорит нам о том, что переговоры обычно являются неотъемлемой частью разрешения военных конфликтов. Все государства мира несут общую ответственность за то, чтобы заинтересованные стороны продемонстрировали свою готовность к мирному урегулированию и наконец сели за стол переговоров — это также отвечает интересам международного сообщества.

Во-первых, необходимо создать объективные условия и соответствующую атмосферу. Переговоры — это искусство взаимного компромисса. На Венском конгрессе 1814-1815 годов был достигнут компромисс интересов всех сторон через принципы баланса сил и компенсации, а созданная на его основе Венская система международных отношений впоследствии принесла Европе "столетие мира". Хотя ни Россия, ни Украина не желают брать на себя инициативу и пойти на уступки на данном этапе, они все же могут попытаться показать стремление возобновить переговоры, расширив масштабы обмена пленными, сократив потери среди гражданского населения, а также контролируя интенсивность и размах ударов. В то же время другие заинтересованные стороны, исходя из реальной обстановки, должны играть роль добрых посредников и примирителей, создавая возможности и площадки для взаимодействия на всех уровнях и в любой форме диалога. В то же время, содействуя возобновлению переговоров между Москвой и Киевом, необходимо изучить возможность восстановления диалога между РФ и НАТО по вопросу рамок европейской безопасности, стремиться к достижению существенного прогресса в российско-американских консультациях по проверке работы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и обсудить возможность создания зоны ядерной безопасности для режимных объектов, — все это для того, чтобы повысить уверенность международного сообщества в поддержании глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Во-вторых, надо твердо верить в мир и шаг за шагом продвигаться от простого к сложному. "Метровый лед не за один день образуется". Исторические широта и долгота, а также факторы реальности, которые привели к украинскому кризису, комплексны. Разногласия по поводу территориальной принадлежности все еще тяжело разрешить. Трагедия человеческих жертв, вызванная конфликтом, может усилить антагонизм и даже породить ненависть между народами. Очевидно значительное сопротивление возобновлению диалога. Однако всем странам по-прежнему необходимо твердо верить в "положительные результаты переговоров о мире" и призывать заинтересованные стороны к "маленьким и медленным шагам". Процесс восстановления контактов, регулярного общения, временного прекращения огня, частичного прекращения конфликта и подписания мирного соглашения должен происходить поэтапно, а итоги переговоров могут быть уточнены путем создания рабочей группы и пространства для компромиссов. Основываясь на успехе зерновой сделки, все стороны могут изучить возможность совместных действий для борьбы с гуманитарными кризисами при посредничестве ООН или других третьих сторон, чтобы сыграть конструктивную роль в смягчении ситуации.

И в-третьих, необходимо избегать формализма и политических манипуляций. В настоящее время, хотя основным голосом мирового сообщества стал призыв к скорейшему возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, политическая цель некоторых стран состоит отнюдь не в том, чтобы искренне побудить Киев вернуться за стол переговоров, а в том, чтобы смягчить "усталость" от конфликтов в мире, демонстрируя готовность выступить дипломатическим посредником. Втайне же они надеются, что конфликт затянется и они смогут подавить конкурентов и использовать негативные побочные эффекты украинского кризиса для получения выгоды. Часть политиков даже использует это как особый способ накопления политического капитала. В результате у вовлеченных сторон отсутствует как готовность вернуться к предметному возобновлению диалога, так и уверенность в разрешении кризиса политическими средствами. В долгосрочной перспективе затягивание, расширение и усложнение конфликта не в интересах ни одной из сторон. А неверное поведение — наблюдение за пожаром с другого берега и непрестанное подливание масла в огонь — приведет лишь к тому, что "окно для переговоров" превратится в пустую формальность.

Автор: Чжао Лун (赵隆) — заместитель директора и научный сотрудник Института глобальных проблем управления Шанхайской академии международных исследований