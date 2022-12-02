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Вот что будет с Украиной в случае вторжения в Крым

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Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

19fortyfive: в случае вторжения ВСУ в Крым Путин может применить маломощное ядерное оружие

Украинские вооруженные силы не обладают достаточными возможностями для нападения на Крым, однако предпринять такую попытку все равно могли бы, считает автор статьи в 19fortyfive. По его мнению, в таком случае Владимир Путин мог бы сделать "немыслимое" и применить маломощное ядерное оружие.

Брент М. Иствуд (Brent M. Eastwood)

Какова красная черта, пересечение которой заставит Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины? Может быть, это нападение на Россию с использованием поставляемых Западом вооружений. К ядерному кризису могло бы привести и вторжение войск Киева в Крым.

Рассмотрим только второй сценарий и зададимся вопросом, подтолкнет ли Москву к применению оружия массового уничтожения вторжение ВСУ в Крым.

Удары Украины по Крыму

В Крыму не было серьезных и интенсивных боевых действий до девятого августа, когда украинские силы специальных операций нанесли удар по российской военно-воздушной базе в районе Новофедоровки. Тяжелыми фугасными снарядами были обстреляны две авиабазы и склад боеприпасов.

Восьмого октября в этом регионе прогремел еще один взрыв. Считается, что на этот раз на 19-километровом мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с Россией и служит линией снабжения российских войск, взорвался заминированный украинскими боевиками грузовик. В результате взрыва бомбы была разрушена часть моста, что привело к ее обрушению, и произошло возгорание автоцистерн на железнодорожном пути. Путин пришел в негодование и назвал это террористическим актом. Он тут же отдал приказ о нанесении ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

Хотя Украина призывает Россию освободить все ее территории, возвращение Крыма было бы для Киева делом рискованным и дорогостоящим. В середине ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли (Mark Milley) заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, в ближайшем будущем Украина не сможет полностью вернуть аннексированные земли. По его словам, вероятность проведения такой решающей операции "невелика". Также следует отметить, что, согласно заявлению Кремля, размещение войск НАТО в Крыму спровоцирует ядерный удар со стороны России.

Воздушно-десантное или наземное вторжение с применением бронетехники

Нападение Украины на Крым было бы затруднено из-за логистики доставки войск на полуостров. Чтобы отправить туда десантников, Украине, вероятно, потребовалось бы провести воздушно-десантную операцию. В качестве альтернативы она могла бы провести воздушную атаку, доставив войска в Крым на вертолете. Как сказал в интервью изданию Defense One отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан (Mick Ryan), для этого потребуются силы и средства, которых у Киева нет. По словам Райана, у украинцев нет той группировки войск, которая необходима для проведения десантной операции, и они не располагают необходимым количеством машин-амфибий.

При проведении такого наступления пришлось бы принимать во внимание и корабли российского надводного флота и подводные лодки, которые базируются в Севастополе и которые не дали бы украинским войскам высадиться на берег. Украинцам пришлось бы прикрывать десантную атаку мощными воздушными ударами истребителей, бомбардировщиков и беспилотников. Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств.

Единственным вариантом было бы сухопутное вторжение через Перекопский перешеек шириной в пять километров. Для этого пришлось бы вести интенсивные обстрелы со стороны Украины из обычной артиллерии и реактивных систем залпового огня. ВСУ, вероятно, смогли бы провести первый период атаки, но для реализации стремительного прорыва в Крым потребовалось бы огромное количество танков и бронетранспортеров. В таком случае украинцам пришлось бы удерживать территорию, которую они отвоевывают.

А это было бы непросто.

Реальность вариантов применения ядерного оружия

Несмотря на эти препятствия, Украина все равно могла бы попытаться напасть на Крым — хотя бы для того, чтобы проверить решимость российских войск. Предстоящей зимой в этом районе могут произойти пограничные столкновения и артиллерийские перестрелки.

Применил бы Путин в этом случае тактическое ядерное оружие, чтобы остановить украинцев? Разумеется, это нанесло бы ущерб территориям, которые Москва считает частью России. В результате применения ядерного оружия могли бы погибнуть пророссийски настроенные мирные жители. Из-за радиоактивных осадков российские войска, возможно, лишились бы боеспособности, а русскоязычные жители — трудоспособности. Военных пришлось бы обеспечивать экипировкой, защищающей от воздействия ядерного, химического и биологического оружия, и не известно, достаточно ли у России таких средств, чтобы обеспечить все свои силы.

Вполне вероятно, что Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но для армии и ВМФ Зеленского нападение Украины на Крым было бы сложным, и, возможно, Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия.

Но все же полезно изучить каждый сценарий, поскольку обе стороны высоко ценят Крым как решающую стратегическую территорию, требующую особого внимания.

Брент М. Иствуд — обозреватель журнала 19FortyFive по вопросам обороны и национальной безопасности, автор книги "Люди, машины и данные: будущие тенденции в ведении войны" (Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare). Эксперт по возникающим угрозам и бывший офицер пехоты армии США.

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