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ТАСС

CNN: США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Американские власти также изменят подход к обучению, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение только на американской базе в Германии, увеличится до 2,5 тыс. в месяц.

Вместе с тем американские власти намерены не только увеличить число украинских военных, которых они будут тренировать, но также и сам подход к обучению. Если раньше подготовка проходила в малых группах и в основном для ознакомления с определенными системами вооружений, то теперь США будут обучать большие группы украинских военных тактическим приемам и координации пехоты и артиллерии на поле боя.

  

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Страны
Германия
США
Проекты
Военные учения
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