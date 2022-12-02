Источник: новый тральщик "Анатолий Шлемов" могут передать ВМФ России в декабре

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время корабль проходит испытания на Тихоокеанском флоте

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тральщик "Анатолий Шлемов" проекта 12700 (шифр "Александрит") может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ после испытаний до начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время "Анатолий Шлемов" проходит испытания на Тихоокеанском флоте (ТОФ). В случае их успешного завершения он может быть передан ТОФ в конце декабря", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В свою очередь глава Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщил ТАСС, что до завершения года планировалась передача ВМФ двух тральщиков, в 2023 году - еще два, в 2024-м - один и с 2025 года - по два ежегодно.

"Анатолий Шлемов" - третий морской тральщик проекта 12700, предназначенный для ТОФ, и седьмой "Александрит" по счету. На Камчатке несет службу тральщик этого типа "Яков Баляев", а второй такой корабль, "Петр Ильичев", передан флоту в середине ноября.

Тральщик "Анатолий Шлемов" заложили в июле 2019 года, спустили на воду в ноябре 2021 года. Ходовые испытания стартовали в Приморье в начале ноября 2022 года.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 м, ширина - 10 м, скорость - 16,5 узла, экипаж - 44 человека. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.