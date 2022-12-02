ВДВ в 2023 году подготовятся к действиям на Юго-Западном и Западном направлениях

Как сообщает Минобороны РФ, направленность боевой подготовки ВДВ в новом учебном году определена исходя из специфики и боевого предназначения соединений и воинских частей и с учетом опыта, полученн...

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в новом году сосредоточатся на подготовке к действиям на Юго-Западном и Западном стратегических направлениях. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В наступающем году спланирован большой комплекс мероприятий боевой подготовки, где основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на Юго-Западном и Западном стратегических направлениях и подготовке к участию в маневрах войск", - сказали в ведомстве по случаю начала нового учебного года, который в Вооруженных силах РФ стартовал 1 декабря.

Отмечается, что направленность боевой подготовки ВДВ в 2023 учебном году определена исходя из специфики и боевого предназначения соединений и воинских частей и с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

В министерстве информировали, что боевая подготовка войск будет направлена на поиск новых способов ведения боевых действий в современных условиях, с учетом принятия на вооружение и поставки в войска новых образцов вооружения, военной и специальной техники. В следующем году спланировано более 100 мероприятий подготовки органов управления. Будут проведены тактические и тактико-специальные учения различного уровня.

В Минобороны добавили, что в текущем году Воздушно-десантным войскам предстоит продолжить перевооружение на современную технику, в частности на боевые машины десанта БМД-4М и броневики "Тайфун-ВДВ".