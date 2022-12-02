Япония приняла беспрецедентное решение в отношении США

Shukan Gendai: Япония отказалась от партнерства с США в разработке нового истребителя

Япония приняла неожиданное решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя, пишет Shukan Gendai. Вашингтон, всегда подавлявший ее развитие в этой сфере, нашел повод не предоставлять ей передовые данные. Разочарованный Токио наконец сделал выводы — и выбрал других партнеров.

Сигэру Ханда

Неожиданный отказ от США

Министерство обороны Японии приняло решение отказаться от сотрудничества с США по вопросу разработки истребителя следующего поколения. В качестве партнеров были выбраны Великобритания и Италия, Америка участвовать не будет. Поскольку японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, возникла крайне необычная ситуация.

Странно, но глава оборонного ведомства США Ллойд Остин выразил одобрение по поводу сотрудничества Лондона и Токио, а также высказал намерение изучить возможность совместной с Японией разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут действовать в связке с истребителями нового поколения.

Вовлеченность Америки снизилась из-за неудачных переговоров с Пентагоном, учитывающим пожелания компании Lockheed Martin, которая должна была работать с Mitsubishi Heavy Industries, главным подрядчиком по созданию нового боевого самолета.

По словам источника в японском министерстве обороны, когда у Lockheed Martin попросили предоставить технологии, ответ ограничился информацией о самолетах F-35, которые импортирует Токио. Американская корпорация не захотела поделиться более продвинутыми методами. Предполагается, что Пентагон поддержал это решение.

Оборонное ведомство Японии и Mitsubishi Heavy Industries разочаровало изменение политики США, ранее блокировавших создание Токио собственных истребителей и настаивавших на совместной разработке. Теперь нас поджидают новые вызовы, связанные с сотрудничеством с Великобританией...

Цели минобороны

Основным подрядчиком со стороны Великобритании является компания BAE Systems, которая разработала истребитель Eurofighter, принятый на вооружение европейскими странами. К ним присоединились Rolls-Royce, отвечающий за двигатели, и MBDA, производитель ракет. Италия представлена гигантом в области аэронавтики и обороны Leonardo.

Эти компании работают над созданием истребителя следующего поколения Tempest, который должен быть готов к 2036 году, когда Eurofighter начнут выводить из эксплуатации. Этот процесс совпал с действиями японской стороны, которая инициировала работу над новым истребителем в связи с окончанием срока эксплуатации самолета F-2 сил воздушной самообороны.

В январе этого года Токио и Лондон начали совместный проект по двигателям. Кроме того, проводился коллективный анализ возможности унификации фюзеляжа. В ходе майской встречи на высшем уровне между премьер-министром Фумио Кисида и премьер-министром Джонсоном стороны договорились принять решение об общей картине сотрудничества по новому истребителю до конца 2022 года.

Министерство обороны предложило следующую концепцию касательно будущего самолета: (1) передовые сетевые возможности против превосходящего по численности противника, (2) выдающаяся скрытность, (3) передовые технологии слежения, необходимые для поиска и обнаружения самолетов противника.

В документах жирным шрифтом выделено, что "сейчас не существует истребителя, обладающего такими возможностями". Это свидетельствует о том, что ведомство всерьез намерено создать поистине прорывной самолет.

Самые современные сетевые технологии будут в полной мере использовать высокоскоростные сети большой пропускной способности для обмена разведданными о противнике с союзниками. Характерно, что истребитель будет работать в связке с беспилотными летательными аппаратами.

Одновременно несколькими БПЛА будет управлять пилот истребителя. В результате получится звено из истребителя и беспилотников, информация, полученная от БПЛА, будет поступать пилоту.

Беспилотник и истребитель станут одной командой, что позволит сэкономить человеческие ресурсы и одновременно расширить простор для решения задач.

Китай и Россия уже разрабатывают дроны, которые могут работать вместе с самолетами. Естественно, что силы самообороны, уступающие по количеству, будут внедрять технологии, которые применяют Пекин и Москва, имеющие численное преимущество.

Британский проект Tempest предусматривает скрытность и взаимодействие с беспилотниками, и в этом направления Соединенного Королевства и Японии совпали.

Обстоятельства решения отказа от сотрудничества с США

Что касается отношений с США, то в декабре 2020 года министерство обороны выбрало для сотрудничества Lockheed Martin. В материалах говорится, что эта корпорация станет субподрядчиком Mitsubishi Heavy Industries и что она будет заниматься только теми операциями, которые сочтет необходимыми оборонное ведомство. Тем самым область участия американского предприятия была ограничена.

Это свидетельствует о стремлении японского министерства обороны максимально исключить компании США. На то есть свои причины.

Истребитель F-2, спроектированный в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, но из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе их истребителя F-16.

Позже, в результате борьбы за власть внутри правительства Штатов, были выдвинуты такие условия, как (1) на этапе массового производства доля США должна составить 40%, (2) исходный код, связанный с управлением полетом, будет засекречен.

В отношении запроса министерства обороны Японии о предоставлении технологий для истребителя следующего поколения американская сторона сослалась на условие о неразглашении какой-либо информации, что напомнило ситуацию вокруг F-2.

При этом компания BAE Systems, напротив, пообещала полную прозрачность. В итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.

Между тем у Соединенного Королевства были свои проблемы с разработкой Tempest, и есть признаки того, что британцы сами стремились к сотрудничеству с Японией.

Токио на несколько шагов опережает Лондон в разработке стелс-самолетов. Министерство обороны, главным подрядчиком которого является Mitsubishi Heavy Industries, сконструировало стелс-самолет Mitsubishi X-2 Shinshin, который совершил свой первый полет в 2016 году.

В нем были применены различные технологии, например, фюзеляж практически невидим для радаров. Он совершил 32 испытательных полета с целью сбора необходимой информации для истребителя следующего поколения.

В июле этого года Великобритания обратилась к японскому правительству с просьбой показать на авиасалоне "Фарнборо" видеоролики и модели двигателей нового истребителя, а также систему радиочастотных датчиков следующего поколения JAGUAR. Британские инженеры посетили японский выставочный стенд.

Выступая на мероприятии, министр обороны Бен Уоллес отметил: "Я рад, что Великобритания вместе с Италией и Японией развивает программу разработки истребителей. Сотрудничество с этими странами в области таких передовых технологий демонстрирует всему миру преимущества альянса".

Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией.

Дела обстоят не лучшим образом

Но перспективы проекта пока туманны.

Это связано с тем, что британская сторона начала настаивать на соотношении разработок 60 на 40 или даже 50:50. Эта пропорция, вероятно, будет отражена не только в процессе разработки, но и в долевом участии на стадии производства.

Лондон и Токио, очевидно, устроит меньшее количество расходов, но британская сторона хочет, чтобы Япония взяла на себя большую часть — 60%. Это несправедливо с учетом того, что они хотят использовать японские технологии.

Министерство обороны оценило стоимость самостоятельной разработки самолета в 1,4 триллиона иен. Это более чем в четыре раза превышает расходы на создание F-2, который критиковали за дороговизну.

Представитель ведомства подчеркнул, что это неизбежные инвестиции: "По сравнению с F-2 количество направлений, требующих вложений, увеличилось, например, стелс-технологии, электронное оборудование для пилотирования и специальный радар, который может вести наблюдение на 360 градусов".

Если проект будет вестись совместно с Великобританией, можно разделить расходы и понести меньше затрат. Тем не менее японской стороне навязывают невыгодное соотношение.

Если Лондон будет диктовать условия, Токио может потерять инициативу в принятии решений о том, какие области разработки и производства будут осуществляться в Японии, а какие — в Великобритании.

Последняя известна своей троякой дипломатией, в рамках которой она заключала с арабами, французами и евреями различные соглашения по вопросам Ближнего Востока во время Первой мировой войны. Можно сказать, что она является искусным переговорщиком, поэтому нам следует вести себя осторожно с этой страной, которая пытается продавить свои эгоистичные интересы.

Независимо от всех плюсов и минусов, между британским и японским министерствами обороны продолжаются дискуссии по поводу экспорта истребителя следующего поколения. Недавно было достигнуто соглашение о том, что Лондон будет продавать их в Европе, а Токио — в странах Азии.

В правительственных ведомствах вот-вот начнутся обсуждения пересмотра Трех принципов передачи оборонного оборудования, которые позволяют экспортировать некоторые виды вооружений.

Министерству обороны необходимо раскрыть как можно больше информации, а парламенту важно следить за обстановкой, чтобы убедиться в том, что Великобритания не захватит инициативу, что приведет к непредвиденным последствиям.