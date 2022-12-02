Войти
Вестник Мордовии

Ставший редким в ВСУ британский БТР AT105 Saxon подорвался на мине

415
0
+2

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Еще один бывший английский бронетранспортер AT105 Saxon потерян вооруженными формированиями киевского режима.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", машина подорвалась на мине и, по всей видимости, уже не подлежит восстановлению. Прежде всего, из-за отсутствия необходимых запасных частей.

Семьдесят пять единиц этих двухосных БТР, снятых с вооружения еще в 2008 году после четверти века службы в войсках, были закуплены еще восемь лет назад. Причем для ВСУ эта техника приобреталась частными лицами.

В настоящая время большая часть "сто пятых" уже потеряна, хотя считанные единицы продолжают эксплуатироваться.

Боевая масса - 10670 кг. Бронирование - противопульное. Экипаж - два человека. В десантном отсеке помещаются восемь пехотинцев. Вооружение: один 7,62-мм или один 12,7-мм пулеметы.

Мощность двигателя TH Cummins - 160 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 96 км/ч. Запас хода по топливу - 510 км.

В настоящее время западные государства поставляют необандеровцам различные двух- и трехосные бронетранспортеры и бронеавтомобили, есть среди них уже устаревшие образцы и достаточно современные, имеющие усиленную противоминную защиту.

Однако в ходе боевых действий воины-освободители без особых проблем уничтожают эти "натовские" подарки. Часть такой техники выходит из строя из-за низкой подготовки экипажей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Cummins
Похожие новости
11.02.2015
Колеса для фронта. Что АвтоКрАЗ поставит армии в 2015 году
26.05.2014
BAE представляет новый вариант RG35 MIV
02.10.2013
ББМ TITUS: мобильность, защита, проходимость
29.03.2012
JLTV компании Lockheed Martin оптимизирована для массового производства, легкая и дешевая
27.10.2010
Компания «OTT текнолоджи» продемонстрировала новую ББМ М-26 «Пума»
11.06.2010
Бангладеш получит три корабля из состава ВМС Великобритании
02.06.2009
Получат оба
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ