Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Еще один бывший английский бронетранспортер AT105 Saxon потерян вооруженными формированиями киевского режима.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", машина подорвалась на мине и, по всей видимости, уже не подлежит восстановлению. Прежде всего, из-за отсутствия необходимых запасных частей.

Семьдесят пять единиц этих двухосных БТР, снятых с вооружения еще в 2008 году после четверти века службы в войсках, были закуплены еще восемь лет назад. Причем для ВСУ эта техника приобреталась частными лицами.

В настоящая время большая часть "сто пятых" уже потеряна, хотя считанные единицы продолжают эксплуатироваться.

Боевая масса - 10670 кг. Бронирование - противопульное. Экипаж - два человека. В десантном отсеке помещаются восемь пехотинцев. Вооружение: один 7,62-мм или один 12,7-мм пулеметы.

Мощность двигателя TH Cummins - 160 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 96 км/ч. Запас хода по топливу - 510 км.

В настоящее время западные государства поставляют необандеровцам различные двух- и трехосные бронетранспортеры и бронеавтомобили, есть среди них уже устаревшие образцы и достаточно современные, имеющие усиленную противоминную защиту.

Однако в ходе боевых действий воины-освободители без особых проблем уничтожают эти "натовские" подарки. Часть такой техники выходит из строя из-за низкой подготовки экипажей.