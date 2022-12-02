В крахе промышленности ЕС виноваты не жадные американцы, а сами европейцы

Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор Tesla Илон Маск в открытии завода Tesla Berlin Brandenburg в Грюнхайде, Германия.

Politico: европейцы обвиняют Байдена в крахе промышленности ЕС, скрывая неудобную правду

В провале своей промышленности европейцы винят США, пишет Politico. Но их поиски виноватого — просто зависть, считает автор статьи. Европа неконкурентоспособна по ценам в целом ряде областей, а рыночная стоимость Tesla, к примеру, вчетверо выше, чем всего немецкого автопрома.

Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig)

Берлин— В Европе похолодало, экономика рушится, а местные жители не находят себе места, беспокоятся. Ответ один: виновата Америка.

Указывать пальцем на другой берег Атлантики — излюбленный отвлекающий маневр европейских элит, когда на континенте пахнет жареным.

Будь то конфликт на Украине (зря Вашингтон затеял расширение НАТО), стихийные бедствия (развелось тут американских внедорожников, только климат от них портится) или упадок французского как языка международного общения (ох уж этот бескультурный Голливуд), виновником всякий раз оказывается Америка.

В последней серии этой досадной традиции европейские должностные лица винят жадных американцев в нынешнем упадке континента — мол, поставили свой могучий доллар превыше всего и наживаются на украинском конфликте.

"Дело в том, что если посмотреть на это трезво, то выгоднее всего этот конфликт США, ведь они продают больше газа по взвинченным ценам и поставляют больше оружия", — высказался один высокопоставленный европейский чиновник на прошлой неделе.

Едва ли трезвость можно назвать сильной стороной безымянного обывателя.

Даже если отставить в сторону то обстоятельство, что Украина рухнула бы еще несколько месяцев назад, не вмешайся США, то прямое воздействие конфликта и продаж природного газа и оружия на экономику Америки с оборотом в 26 триллионов долларов — это капля в море.

Во-первых, на экспорт идет менее 10% американского газа. В 2021 году его стоимость составила порядка 27 миллиардов долларов. Хотя европейцы по понятным причинам расстроены, что газ им обходится вчетверо дороже, чем Америке, они сами "подсели" на российское сырье и отключили прекрасно работающие атомные электростанции (хотя Вашингтон их годами от этого отговаривал).

Обвинение в спекуляции оружием столь же беспочвенно. Из примерно 30 миллиардов долларов военной помощи, предоставленной Киеву, бóльшая часть поступила безвозмездно.

Да, американские оборонные предприятия получат прибыль от стремления пополнить арсеналы на фоне повышенного спроса на оружие среди союзников по НАТО, но то же самое по идее должны сделать и их европейские коллеги.

В этом-то и загвоздка: европейские фирмы должны рассчитывать на выгоду ничуть не меньшую, чем американские, но почему-то этого не происходит. Главным образом потому, что Европа манкирует инвестициями в оборонную промышленность.

Так, недавнее решение Германии закупить американские истребители F-35 объясняется элементарным отсутствием европейских альтернатив. План Франции, Германии и Испании по разработке "боевой авиационной системы будущего" разработан еще в 2001 году, но до сих пор не реализован из-за непрекращающихся распрей.

Политическое сопротивление в ряде европейских государств экспорту оружия еще больше затормозило развитие оружейной промышленности региона.

Возьмем, к примеру, основной боевой танк Leopard 2 немецкой компании Krauss-Maffei, который многие считают лучшим в мире. Однако вопреки такой громкой репутации немцы проиграли Южной Корее, у которой их союзница по НАТО Польша недавно заказала почти тысячу новых танков. При этом одним объяснением стала цена, а другим — политическая неопределенность, сообщил осведомленный источник, сославшись на решение Берлина не передавать Украине списанные боевые машины пехоты и танки.

Но главный жупел Европы — пакет "зеленых" инвестиций администрации Байдена на благо американских компаний.

В ходе государственного визита в Вашингтон на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон попытается смягчить Закон Байдена о снижении инфляции, всеохватную законодательную инициативу, куда вошло всё от климата до здравоохранения. Европейские официальные лица видят в нем реинкарнацию вашингтонского закона Смута-Хоули о пошлинах от 1930 года, обострившего, по мнению историков, Великую депрессию.

Европейцы боятся, что щедрые субсидии американским производителям подорвут их промышленность и развяжут торговую войну.

Неудобная правда, однако, в том, что европейцы не могут толком заставить инвестировать даже собственные компании на внутреннем рынке, а правительства охотнее субсидируют газ для населения, чем помогают промышленности выйти из кризиса.

"Европа неконкурентоспособна по ценам в целом ряде областей — в частности, по стоимости электроэнергии и газа", — заявил управляющий Volkswagen Томас Шефер в соцсетях, раскритиковав промышленную политику континента.

"Если нам не удастся быстро снизить цены на энергоносители в Германии и Европе, то инвестиции в энергоемкое производство или новые заводы по производству электроаккумуляторов в Германии и по всему ЕС окажутся неосуществимы", — сказал он.

Но вы поспрашивайте в правительственном квартале Берлина, чтó мешает немецкой экономике, и ответ будет ясен как день.

"Промышленная политика США носит откровенно протекционистский характер, — заявил на прошлой неделе журналу Die Welt Ларс Клингбайль, один из лидеров Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца. — Экономическая политика США не должна быть нацелена против нас, европейцев".

Горькая правда такова, что Европы у администрации Байдена и в мыслях не было.

Одно только это должно заставить европейцев задуматься.

Дело не в том, что Европа Америке безразлична, а в том, что далеко не так важна, как ей хотелось бы.

Что касается инноваций, то Европа — это пустыня. В Европе нет ни Apple, ни Google, ни Tesla. Рыночная стоимость Tesla вчетверо выше, чем всего немецкого автопрома.

Вот почему сам собой напрашивается вывод, что европейские поиски виноватого — не что иное, как зависть.

При всех своих политических разногласиях Америка никогда еще не была настолько сильной по военной мощи и по экономической мускулатуре.

Европа же стала зависеть от США даже больше, чем в эпоху холодной войны, и это обстоятельство подпитывает как негодование, так и желание найти козла отпущения.

В Германии книга "Ами, пора домой!" ("Ами" на немецком сленге — американцы) стала бестселлером. Ее автор — Оскар Лафонтен, бывший министр финансов и глава социал-демократов, позднее с ними порвавший.

"Мы должны освободиться от американкой опеки", — пишет Лафонтен. Америка у него —корень зла, а Европа должна искать собственный путь.

Судя по прошлому столетию, европейцам было бы разумно не идти у него на поводу и признать, что только они сами виноваты в своих нынешних бедах.