Зеленский хочет от Израиля бескомпромиссной поддержки и систем ПВО

Президент Украины отметил, что "это не оружие, которое атакует РФ, поэтому не надо тут искать компромиссы"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Израиль не искал компромиссов между Киевом и Москвой и без колебаний предоставил Киеву системы противовоздушной обороны.

"Конечно, мы ждем поддержки Израиля. Конечно, не хочется, чтобы [Биньямин] Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, балансировал между Украиной и Россией <...>. Он знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной. Тут ничего нет, это не оружие, которое атакует РФ, поэтому не надо тут искать компромиссы", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи в среду на книжном форуме, организованном газетой The New York Times.

По его словам, власти Израиля должны помочь Киеву в обеспечении системы ПВО, если хотят сохранить прежние отношения между странами.

Еще в июне Зеленский заявлял, что на Украине необходимо выстроить систему безопасности, подобную израильской. 18 октября Украина направила правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить системы ПВО. По данным Зеленского, на вооружении украинской армии состоит лишь 10% необходимого количества систем противовоздушной обороны.