В США оценили возможное расширение ядерного арсенала Китая

Китай может развернуть 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. Возможное расширение ядерного арсенала Пекина оценили в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР. Об этом пишет Breaking Defense.

Неназванный представитель Минобороны США предположил, что к 2035 году Китай может увеличить количество ядерных боеголовок более чем втрое. По его словам, растущие запасы ядерного оружия КНР могут сигнализировать об изменениях в ядерной политике страны.

«Они официально не изменили свою политику или стратегию, но у них есть программа. Она способна предоставить им набор возможностей, которые потенциально позволят рассмотреть различные варианты политики или стратегии, помимо тех, которые были открыты для них в прошлом», — сказал представитель Пентагона.

Ранее в ноябре Китай представил новейшую гиперзвуковую авиационную ракету. Противокорабельную YJ-21 показали на международном авиасалоне Airshow China.

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США перенесли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, поскольку хотят избежать напряженности в отношениях с Китаем.