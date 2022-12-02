Зеленский предложил Маску посетить Украину

Президент Украины отметил, что уже после визита предприниматель сможет рассказать, "как закончить эту войну, кто ее начал"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил предпринимателя Илона Маска посетить страну и тогда уже предложить, как закончить боевые действия.

"Приезжайте на Украину <...>. После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить", - приводит украинское издание LIGA.net слова Зеленского из выступления на книжном форуме, организованном газетой The New York Times.

Уточняется, что после этого видеосвязь с Зеленским прервалась.

3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Предприниматель провел в соцсетях опрос об отношении к своим идеям. В Киеве предложения Маска восприняли негативно, Зеленский начал свой опрос, чтобы выяснить, "какой Маск нравится больше" - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию. При этом Украина пользуется спутниковой связью Starlink и рассчитывает на новые поставки оборудования.

В середине октября Маск заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит сам оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери. В настоящий момент SpaceX предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся, по утверждениям украинских властей, Киев платит самостоятельно. Обслуживание одного терминала обходится в $2,5-4,5 тыс. в месяц.