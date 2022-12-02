Шойгу сообщил, что в пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы

Глава Минобороны отметил, что по линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новые ракетные комплексы собираются развернуть в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов", - сказал он.

Глава Минобороны отметил, что по линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае. В Военно-морском флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске. По его словам, опережением сроков выполняются все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах страны. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил, добавил Шойгу.

"Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетный средств. Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники", - поставил задачу министр.