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Шойгу заявил о выполнении гособоронзаказа в этом году на 99%

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, заявил 30 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании оборонного ведомства.


Он отметил, что в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и частичной мобилизации в России требования к госзаказу выросли на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов, а их авансирование обеспечено в полном объеме.

«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — заявил Шойгу.

По его словам, в 2023 году объем финансирования гособоронзаказа увеличится практически в 1,5 раза, что позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

23 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации «Ростех» выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.


24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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