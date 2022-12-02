Франция и США хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в космосе

Французский президент Эмманюэль Макрон при этом назвал космос "новым местом конфликта"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает на расширение сотрудничества с США по космосу, Париж и Вашингтон хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в околоземном пространстве, которое превращается в "новое место конфликта". С такими заявлениями выступил в среду французский президент Эмманюэль Макрон при посещении штаб-квартиры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Вашингтоне.

"Космос - это новое место конфликта. И у нас есть также в этом пространстве сумасшедшие действующие лица. И у нас есть страны-изгои. И есть новые гибридные атаки", - считает французский лидер, находящийся в США с государственным визитом. По словам Макрона, США и Франция разделяют "демократические ценности" и сообща хотят формулировать "новые правила" поведения в космосе.

"Мы вместе сделали многое в прошлые десятилетия. И, считаю, мы можем сделать много [нового], у нас множество [совместных] проектов", - сказал президент. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома, который был допущен в штаб-квартиру NASA для освещения пребывания Макрона там. Французского лидера сопровождала вице-президент США Камала Харрис. Макрон напомнил, что, когда Харрис находилась в Париже с визитом год назад, стороны приняли решение "укреплять это сотрудничество и более широкий, стратегический диалог по космосу".

Со своей стороны вице-президент выразила мнение, что у США и Франции имеется крупный потенциал дальнейшего сотрудничества в космосе. "Я верю, что космос остается сферой невыявленных и нереализованных благоприятных возможностей. В силу этого есть очень крупный потенциал в плане работы, которой страны могут вместе заниматься там. И, в частности, когда мы работаем вместе, опираясь на общие принципы и ценности, чтобы пользоваться этими благоприятными возможностями", - отметила Харрис.