Израиль и США отработали на военных учениях "кампанию против дальней страны"

В израильской армии сообщили, что на тренировках отрабатывались "различные сценарии в условиях нарастающих региональных угроз"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля и США успешно отработали на учениях сценарий кампании в отношении удаленного государства в контексте укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля и Вооруженные силы США завершили ряд совместных учений, на которых симулировались различные сценарии в условиях нарастающих региональных угроз", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, учения начались во вторник с совместных маневров ВВС двух стран в небе над Израилем, участие в них принимали четыре истребителя F-35 ВВС Израиля и четыре американских самолета F-15. В среду отрабатывалась дозаправка истребителей в воздухе. Кроме того, израильские летчики отработали "оперативный сценарий полетов на дальние расстояния", добавили в армии.

В рамках учений также проводилась "масштабная симуляция, воспроизводившая кампанию против удаленных стран", сообщили в пресс-службе. "Это упражнение испытывало способности Армии обороны Израиля по сбору разведданных, поиску и определению целей и предоставлению оперативным силам доступа к разведданным", - отмечается в сообщении.

"Эти учения являются ключевым компонентом растущего стратегического сотрудничества военных двух стран в ответ на общие обеспокоенности на Ближнем Востоке, особенно исходящие от Ирана", - заключили в израильской армии.