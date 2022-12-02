Белый дом объяснил отказ поставлять Украине оружие большой дальности нежеланием эскалации

Вместе с тем Вашингтон и его союзники намерены предоставить Киеву дополнительные современные системы противовоздушной обороны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация США объясняет отказ поставлять Украине вооружения большей дальности в настоящее время нежеланием эскалации в стране, вместе с тем Вашингтон и его союзники намерены предоставить Киеву дополнительные современные системы противовоздушной обороны. Такую позицию изложил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На вопрос о том, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву новые вооружения большей дальности, он ответил: "Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды".

"Главная потребность - в средствах противовоздушной обороны", - продолжил он. По словам Кирби, США "уделяют приоритетное внимание средствам ПВО и очень упорно работают с союзниками и партерами, чтобы предоставить [Киеву] дополнительные современные средства ПВО". Представитель Белого дома напомнил, что США ранее направили на Украину зенитные ракетные комплексы NASAMS. Они, по мнению Кирби, продемонстрировали эффективность. "На самом деле, я видел одно сообщение несколько дней назад, что они были успешны в 100% случаев. Я бы проверил, какова ситуация на сегодняшний день", - сказал он.

"Мы также заявляли, и не оправдывались за это, о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна", - добавил Кирби, говоря о возможности поставок Киеву новых вооружений большей дальности. "И мы сохраняем озабоченность относительно эскалации. И, я считаю, что это правильно", - подчеркнул он.

Говоря о потенциальной эскалации, он добавил: "Это не будет хорошо ни для украинцев, ни для региона, ни с точки зрения наших интересов в сфере безопасности". Кирби также пояснил, что США намерены менять свой подход к обеспечению Киева вооружениями "по мере изменения потребностей на поле боя".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.