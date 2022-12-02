Украина получит 155-мм артиллерийские установки и боеприпасы в качестве дополнительной военной помощи

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Украина получит дополнительные самоходные артиллерийские установки, боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и зимнюю униформу для ВСУ, решение о выделении дополнительной военной помощи принято по итогам прошедшей в Бухаресте встречи глав МИД стран НАТО.

О радостном для Киева событии сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, так сказать "по секрету". По его словам, итогом встречи стало выделение дополнительной военной помощи Украине, в которую войдут 155-мм САУ, боеприпасы к ним, неустановленное количество броневиков, оборудование для восстановления энергетических объектов и зимняя униформа для ВСУ.

Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины – это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные Силы

- заявил довольный Кулеба добавив, что попросил союзников Украины предоставлять ей все, что необходимо для победы над Россией.

Кроме того, как подчеркнул глава украинского МИДа, на встрече украинская делегация снова подняла вопрос предоставления Киеву танков западного производства, несмотря на прозвучавший до этого отказ. В качестве доводов был приведен пример с РСЗО, которые также запрещали поставлять на Украину, а потом разрешили. Кулеба призвал не тянуть с "правильным решением" и начать поставки танков уже сейчас, чтобы "освободить больше территорий и украинских граждан".

Ранее в Киеве неоднократно пытались получить от Берлина немецкие танки Leopard 2, но немецкое правительство отказало, заявив, что существует негласный договор не поставлять украинской армии тяжелую бронетехнику, в частности танки, дальнобойные ракеты и боевую авиацию западного производства, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.