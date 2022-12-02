Войти
Военное обозрение

Украина получит 155-мм артиллерийские установки и боеприпасы в качестве дополнительной военной помощи

504
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Украина получит дополнительные самоходные артиллерийские установки, боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и зимнюю униформу для ВСУ, решение о выделении дополнительной военной помощи принято по итогам прошедшей в Бухаресте встречи глав МИД стран НАТО.

О радостном для Киева событии сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, так сказать "по секрету". По его словам, итогом встречи стало выделение дополнительной военной помощи Украине, в которую войдут 155-мм САУ, боеприпасы к ним, неустановленное количество броневиков, оборудование для восстановления энергетических объектов и зимняя униформа для ВСУ.

Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины – это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные Силы

- заявил довольный Кулеба добавив, что попросил союзников Украины предоставлять ей все, что необходимо для победы над Россией.

Кроме того, как подчеркнул глава украинского МИДа, на встрече украинская делегация снова подняла вопрос предоставления Киеву танков западного производства, несмотря на прозвучавший до этого отказ. В качестве доводов был приведен пример с РСЗО, которые также запрещали поставлять на Украину, а потом разрешили. Кулеба призвал не тянуть с "правильным решением" и начать поставки танков уже сейчас, чтобы "освободить больше территорий и украинских граждан".

Ранее в Киеве неоднократно пытались получить от Берлина немецкие танки Leopard 2, но немецкое правительство отказало, заявив, что существует негласный договор не поставлять украинской армии тяжелую бронетехнику, в частности танки, дальнобойные ракеты и боевую авиацию западного производства, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
Похожие новости
07.09.2022
«ВСУ не смогут использовать на 100% танки Leopard 2A4. Но смогут научиться»
29.08.2022
Польша закупит 250 танков Abrams у американской компании и еще 1000 танков К2 в Южной Корее
25.05.2020
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
22.05.2018
"Леопард 2" А7V: ренессанс танка
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ