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ТАСС

В Румынии считают, что завершение конфликта на Украине облегчит решение по Приднестровью

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Приднестровье. Приграничный участок
Приднестровье. Приграничный участок.
Источник изображения: topwar.ru

Глава румынского МИД Богдан Ауреску отметил, что Бухарест считает формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) наилучшей формулой для обсуждения элементов урегулирования приднестровского конфликта

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Завершение конфликта на Украине создаст благоприятные условия для урегулирования и приднестровской проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, отвечая на вопрос молдавского журналиста, в среду на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая завершилась в Бухаресте.

"В настоящее время встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС - прим. ТАСС), который посвящен урегулированию приднестровского конфликта, приостановлены, так как в период этого конфликта трудно усадить за один стол Украину и Россию, которые участвуют в этом формате, - сказал он. - С точки зрения Румынии, этот формат остается наилучшей формулой для обсуждения элементов урегулирования приднестровского конфликта".

"Таким образом, - продолжил румынский министр, - думаю, что первым следствием ситуации после войны на Украине, когда война на Украине завершится, будет возможность возобновления встреч в формате "5+2" или, во всяком случае, возобновления переговоров о Приднестровье, потому что, конечно, очень много зависит от того, каким образом будет решен конфликт на Украине".

"Конечно, решение конфликта на Украине станет благоприятной предпосылкой для решения и приднестровского конфликта", - заключил Ауреску. 

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