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Конференция «Огарковские чтения – 2022»

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29 ноября 2022 года в Москве состоялась пятая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd представляет вашему вниманию фоторепортаж.

ЦАСТ благодарит партнера конференции государственную корпорацию "Ростех" и официального спонсора ПАО "Промсвязьбанк"

Директор ЦАСТ Руслан Пухов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России (2004-2008), председатель Организационного комитета конференции Юрий Балуевский обращаются к участникам мероприятия с приветственным словом (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Психолог и публицист Мария Яцкова выступает к докладом на тему "Василий Верещагин на службе военного ведомства Российской империи" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Консультант ЦАСТ Сергей Денисенцев рассказывает о политических и экономических аспектах германского экспорта вооружений (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Юрий Балуевский комментирует доклад Сергея Денисенцева (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Основной доклад на тему "РККА и война на Европейском театре в 1920-1930-е гг." представляет Алексей Кривопалов, историк, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В дискуссии на тему "Эволюция тактики с начала XIX века до наших дней" принимают участие (слева направо) Алексей Кривопалов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, Юрий Балуевский, Александр Ходаковский, директор Независимого центра оборонных исследований (Ереван) Тигран Ованнисян (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Александр Ходаковский принимает участие в дискуссии на тему "Эволюция тактики с начала XIX века до наших дней" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин представляет анализ состава и применения российской и украинской артиллерии в ходе специальной военной операции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Дискутантом к докладу Юрия Лямина выступает президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Василий Буренок (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

С докладом на тему "Новая эра: как коммерческие спутниковые снимки меняют современную войну" выступает Антон Лавров, военный эксперт, заместитель редактора отдела "Армия" газеты "Известия" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Психолог Ольга Кулик рассказывает о посттравматическом стрессовом расстройстве и мировом опыте его лечения (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Премия имени Н. В. Огаркова за 10 лет присуждена (посмертно) бывшему генеральному директор холдинга "Высокоточные комплексы" - управляющему директору Конструкторского бюро приборостроения (КБП) Дмитрию Владимировичу Коноплёву. Памятную статуэтку получает его вдова Мария Коноплёва (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Премию имени Н. В. Огаркова за 2022 год получает Александр Ходаковский (с) ЦАСТ

Гости и участники конференции "Огарковские чтения - 2022" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Печатные издания Центра анализа стратегий и технологий (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
КБП
Персоны
Балуевский Юрий
Пухов Руслан
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