Франция и Колумбия обсуждают потенциальный контракт на поставку Боготе истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 30 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим колумбийским коллегой Густаво Петро вопрос о возможной поставке Боготе многоцелевых истребителей "Рафаль" версии C/F3 производства Dassault Aviation.

Как сообщает Infodefensa.com, французское предложение было сделано после того, как президент Колумбии отклонил вариант закупки самолетов F-16 Блок.70 из-за их дороговизны в рамках программы наращивания потенциала парка боевой авиации в комплексной системе национальной обороны (Sistema Integral de Defensa Nacional – SIDEN).

Обновленное французское предложение, впервые представленное Колумбии в октябре 2019 года, было обсуждено в рамках недавних встреч, которые оба лидера провели в ноябре этого года: сначала в Египте во время конференции ООН по изменению климата, а затем на встрече ОЭСР в Париже.

На последней встрече присутствовали министры экономики, финансов и торговли Франции, а также президенты компаний Dassault и Thales. Министра иностранных дел Колумбии сопровождали высокопоставленные чиновники и, по крайней мере, один старший офицер колумбийских ВВС.

Известно, что в рамках переговорного процесса в ближайшее время состоится третья встреча, которая пройдет в Боготе в ходе предстоящего визита французской правительственной делегации.

На данный момент известно, что Боготе предлагается 20-летний пакет финансирования, а также помощь компании Thales в аэрокосмической сфере. Колумбийская сторона настаивает на участии в проекте компаний CIAC, Codaltec и других фирм частного сектора, которые могли бы активно участвовать в процессе технического обслуживания самолетов, а также в производстве и поставке определенных запасных частей.

Напомним, что тендер на приобретение авиационной техники был объявлен в 2016 году. ВВС Колумбии рассматривали возможность покупки от 12 до 24 истребителей (1-2 эскадрильи). На тендер были предложены истребитель "Тайфун" (двухдвигательный) консорциума Eurofighter, F-16 Block.70 (однодвигательный) компании Lockheed Martin, F/A-18E/F "Супер Хорнет" (двухдвигательный) компании Boeing и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательный) компании Saab.

В феврале этого года командование ВВС Колумбии рекомендовало правительству страны принять решение о приобретении истребителя F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin в качестве перспективного самолета завоевания превосходства в воздухе. В середине этого месяца США передали предложение ВВС Колумбии, оценив стоимость одной машины в сумму 223 млн. долл.

Командование ВВС Колумбии сразу же высказало свое несогласие с предложенной ценой. Несмотря на тот факт, что правительство Колумбии все же дало добро на продолжение переговоров, возможность реализации столь дорогостоящего проекта представляется вряд ли возможной. В этот контекст укладывается и решение президента Колумбии о начале переговоров с Францией.