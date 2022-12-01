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ТАСС

В Госдуме считают, что инфраструктура Крыма практически на 100% защищена от диверсий

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Символы российской спецоперации в порту Керчи с видом на Крымский мост. Фото Reuters
Символы российской спецоперации в порту Керчи с видом на Крымский мост. Фото Reuters.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выразил благодарность за обеспечение безопасности в регионе силовым структурам, ведомствам и Черноморскому флоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура Крыма практически на 100% защищена от диверсий благодаря силовикам и работе ПВО, сообщил в среду журналистам член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Наши объекты на 99,9% защищены, и не только объекты энергосистемы, но и в целом весь полуостров. Спасибо нашим силовым структурам, ведомствам, Черноморскому флоту в том числе, который уничтожает всю дорогостоящую летающую составляющую импортного производства, которую направляют в сторону Крыма для совершения диверсий. Я уверен, что мы врага в ближайшее время отгоним настолько далеко, что не хватит горючего долетать до наших территорий", - сказал Шеремет, отметив, что дежурство ПВО ведется в круглосуточном режиме.

В последние месяцы над разными районами Крыма несколько раз срабатывали системы ПВО. Кроме того, 17 ноября был сбит беспилотник, обломки которого упали на территории подстанции "Кафа". Электроснабжение тогда не было нарушено. 

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