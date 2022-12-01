Европа переложила вину за свои проблемы на США и теперь недовольна

WSJ: Макрон и другие европейские лидеры видят в США причину экономических проблем ЕС

Европейские лидеры недовольны ростом зависимости от Америки и винят США в усугублении экономических проблем континента, пишет WSJ. Именно вопросы экономики и геополитики станут главными в повестке встречи Макрона и Байдена, считают авторы статьи.

Ноэми Биссерб (Noemie Bisserbe), Эндрю Рестуссиа (Andrew Restuccia)

Вашингтон – Трансатлантические связи начинают постепенно портиться, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой Соединенных Штатов. По их словам, она усугубляет экономические проблемы, вызванные украинским конфликтом и связанным с ним энергетическим кризисом.

Действия России на Украине вдохнули новую жизнь в Организацию Североатлантического договора и повлекли за собой всплеск в инвестициях и торговле между Соединенными Штатами и Европой. Но спустя почти год единства, в течение которого Соединенные Штаты и их союзники противостояли последствиям военной операции президента Владимира Путина на Украине, европейские чиновники начинают выражать недовольство в связи растущей зависимостью от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

Соединенные Штаты вступили в игру, чтобы заменить собой Россию в качестве одного из основных поставщиков природного газа в Европу. Однако поставки американского СПГ гораздо дороже, что создает дополнительную нагрузку на производственную базу континента. Европа также нуждается в поддержке Вашингтона, чтобы укрепить системы обороны и избежать непосредственной конфронтации с Россией – в результате эскалации регион может оказаться прямо на линии фронта.

Ожидается, что экономические и геополитические проблемы займут первые строчки в повестке, когда Макрон прибудет в Вашингтон во вторник в рамках своего четырехдневного официального визита – первого подобного визита иностранного лидера после избрания президента Байдена.

Как сообщила французская сторона, Макрон планирует убедить президента уменьшить риск более масштабного конфликта между Россией и Западом из-за Украины. Французский лидер хочет найти способ положить конец противостоянию за столом переговоров, а не на поле боя, сказал один французский чиновник. Однако Киев должен сам решить, когда и как вести переговоры с русскими, добавил он.

Байден стремится сделать так, чтобы ни у кого не возникло впечатление, будто он заставляет президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт. Байден уже не раз произносил мантру, которую часто повторяют чиновники Белого дома: "Ничего об Украине без Украины".

По словам американских официальных лиц, у президента достаточно тесные отношения с Макроном, несмотря на существующие между двумя странами разногласия. Источники сообщили, что Байден выбрал Францию для своего первого государственного визита, чтобы подчеркнуть значимость связей Соединенных Штатов с их старейшим союзником.

По словам французских официальных лиц, Макрон считает американский Закон о снижении инфляции, который должен вступить в силу в январе, угрозой для европейской промышленности. Этот закон предусматривает огромные субсидии и налоговые льготы для продуктов, изготовленных с использованием комплектующих, произведенных в Северной Америке, и собранных там.

Европейские чиновники говорят, что эти меры, называемые "регламентацией доли отечественных комплектующих", поставят в крайне невыгодное положение многие товары европейского производства, такие как аккумуляторы и электромобили, которые не будут иметь права на налоговые льготы. Французские чиновники взволнованы тем, что производители, страдающие от высоких цен на энергоносители в Европе, начинают задумываться о переносе производства в Соединенные Штаты, где они смогут получать субсидии в дополнение к более дешевым энергоносителям и электричеству.

Закон о снижении инфляции "может спровоцировать волну деиндустриализации в Европе", считает Себастьян Жан (Sébastien Jean), профессор экономики из парижского университета "Национальная консерватория искусств и ремесел".

В ходе своего визита Макрон планирует попросить Байдена об исключениях для европейских компаний, сопоставимых с теми, которые предоставляются фирмам из Канады и Мексики.

Чиновники Белого дома признали, что этот вопрос, вероятно, станет главной темой переговоров двух президентов. Однако они добавили, что этот спор вряд ли удастся разрешить в ходе визита французского лидера. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты твердо намерены обеспечить Европу стабильными поставками энергоносителей этой зимой и в дальнейшем.

"Мы хотим понять опасения. Мы готовы провести этот разговор и найти способ решить вопросы, вызывающие беспокойство, – сказал Джон Кирби (John Kirby), координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. – Но это не соревнование, в котором может быть только один победитель".

На прошлой неделе Макрон устроил ужин в Елисейском дворце для руководителей десятков компаний, включая немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke, британского производителя лекарств AstraZeneca и французского производителя технических газов Air Liquide. Во время ужина президент обратился к гостям с просьбой не переносить производство в Соединенные Штаты.

Тем временем Макрон продолжает призывать европейские страны выступить со скоординированным ответом на новый американский закон. Французские чиновники заявили, что Евросоюзу необходимо предложить свои собственные налоговые льготы, чтобы условия, предлагаемые Соединенными Штатами, не казались европейским компаниям такими привлекательными. Министры торговли европейских стран встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить новый американский закон.

"Нам нужен закон “Покупайте европейскую продукцию”, как у американцев, – заявил Макрон в октябре. – Китай защищает свою промышленность, Соединенные Штаты защищают свою промышленность, а Европа – просто проходной двор".

Этой осенью американские и европейские чиновники создали совместную рабочую группу для обсуждения Закона о снижении инфляции. Ожидается, что в понедельник Совет ЕС – США по торговле и технологиям соберется в Вашингтоне, чтобы подвести итоги дискуссий. По словам одного американского чиновника, эта рабочая группа стала продуктивным форумом, где можно было обсудить все опасения европейских официальных лиц по поводу субсидий.

Ожидается, что Макрон и Байден также обсудят тему военной поддержки Украины, которую ей оказывает Запад. За последние несколько месяцев Франция увеличила объемы военной помощи Киеву под нажимом Соединенных Штатов и других западных союзников. В ноябре Франция сообщила, что отправила Украине две системы ПВО Crotale и две реактивные системы залпового огня.

Падение ракеты ПВО в Польше ранее в ноябре стало тревожным напоминанием о том, насколько близко к территории НАТО разворачивается украинский конфликт и как велик риск конфронтации между двумя ядерными державами.

По словам чиновников Соединенных Штатов и стран-союзниц, последние несколько месяцев советник США по национальной безопасности Джейк Салливан проводил конфиденциальные беседы с высокопоставленными помощниками Путина, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения и указать на необходимость держать каналы связи открытыми.

Макрон стремится представить себя в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. За несколько недель до начала российской спецоперации он позиционировал себя как главное контактное лицо Запада на переговорах с Путиным, и даже пытался устроить встречу Байдена и российского лидера.

В конечном счете все усилия Макрона оказались безрезультатными, потому что Путин принял твердое решение начать свою специальную военную операцию. Но Макрон продолжал регулярно разговаривать по телефону с российским президентом, вызывая раздражение у тех лидеров в Восточной Европе, которые считают, что он слишком мягко относится к российскому президенту.

Ранее в ноябре Макрон призвал Китай принимать более активное участие в переговорах с Москвой после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали.

По словам французских чиновников, Макрон сказал Си, что Пекин несет ответственность за поддержание мира и безопасности как постоянный член Совета Безопасности ООН. Макрон планирует посетить Китай в начале следующего года.

По словам американских чиновников, они ожидают, что Китай станет одной из основных тем для обсуждения между Макроном и Байденом на этой неделе.

"У Европы свои интересы. Наши взгляды на Китай не совпадают. Однако существует твердое мнение, что в ответ на действия Китая мы должны вести общую политику, и я думаю, что по всем важнейшим вопросам мы так и делаем", – сказал один высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Визит Макрона знаменует собой возвращение Байдена, который ограничивал встречи с иностранными лидерами во время пандемии коронавируса, к обычной дипломатической деятельности. Он также сигнализирует о восстановлении отношений между Парижем и Вашингтоном после спада в прошлом году, когда Соединенные Штаты вытеснили Францию из многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок.

Это уже второй государственный визит президента Франции в Вашингтон. В 2018 году Макрон тоже стал первым мировым лидером, которого президент Дональд Трамп пригласил на государственный ужин. В апреле Макрон сумел переизбраться на второй президентский срок. Он приедет в Вашингтон со вторым официальным визитом в окружении членов своей новой администрации.