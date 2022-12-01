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ТАСС

Захарова: поставки системы ПВО "Железный купол" стали бы "крышкой" для киевского режима

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Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле.
Источник изображения: © РИА Новости

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что Киев может получить эти системы ПВО, а также ЗРК Patriot и тактические истребители

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможные поставки Украине израильских комплексов ПВО "Железный купол" стали бы "крышкой" для киевского режима. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, главное - чтобы "Купол" не стал для киевского режима крышкой", - сказала она, комментируя слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, заявившего, что Киев, вероятно, получит системы ПВО "Железный купол".

"Нашу позицию о недопустимости поставок любых видов вооружений в зону проведения специальной военной операции со стороны стран Запада регулярно мы доводим на профильных площадках: и в ООН, и в ОБСЕ и так далее, опираясь при этом исключительно на данные официальных источников, естественно, публично об этом также заявляли", - добавила дипломат.

Во вторник в колонке для агентства Bloomberg Ставридис заявил, что лидеры стран НАТО вернулись к идее поставить на Украину истребители МиГ-29, а также более современные американские F-16. По его словам, Киев может получить системы ПВО "Железный купол", ЗРК Patriot, а также тактические истребители. 

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США
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Продукция
F-16
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