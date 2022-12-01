Блинкен заявил, что Запад попытается создать эффективную защиту инфраструктуры Украины

По словам госсекретаря США, "за последние несколько недель Россия нанесла удары по более чем трети энергетической системы Украины"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Запад попытается создать "лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры" Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Бухаресте по завершении участия в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы также стараемся действовать очень взвешенно, и речь идет главным образом о Пентагоне и других [военных ведомствах Запада], стараясь создать лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры на Украине, чтобы не было процесса, при котором все повторяется: происходит замена оборудования, его уничтожают, его опять приходится заменять", - сказал шеф американской дипломатии.

"Поэтому мы должны делать и то, и другое (поставлять Киеву технику для энергетической инфраструктуры и совершенствовать системы ее защиты - прим. ТАСС). И так мы и поступаем. Более конкретно пусть об этом говорят военные планировщики и стратеги. Но действительно речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать не только поставку Украине вооружений, в которых она продолжает нуждаться <...>, но и применение некоторых из них хорошо обдуманным образом, дабы как можно более эффективно защищать энергетическую инфраструктуру", - отметил Блинкен.

Согласно изложенным им сведениям, "за последние несколько недель Россия нанесла удары по более чем трети энергетической системы Украины".