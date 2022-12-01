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ТАСС

Блинкен заявил, что Запад попытается создать эффективную защиту инфраструктуры Украины

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Украинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

По словам госсекретаря США, "за последние несколько недель Россия нанесла удары по более чем трети энергетической системы Украины"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Запад попытается создать "лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры" Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Бухаресте по завершении участия в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы также стараемся действовать очень взвешенно, и речь идет главным образом о Пентагоне и других [военных ведомствах Запада], стараясь создать лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры на Украине, чтобы не было процесса, при котором все повторяется: происходит замена оборудования, его уничтожают, его опять приходится заменять", - сказал шеф американской дипломатии.

"Поэтому мы должны делать и то, и другое (поставлять Киеву технику для энергетической инфраструктуры и совершенствовать системы ее защиты - прим. ТАСС). И так мы и поступаем. Более конкретно пусть об этом говорят военные планировщики и стратеги. Но действительно речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать не только поставку Украине вооружений, в которых она продолжает нуждаться <...>, но и применение некоторых из них хорошо обдуманным образом, дабы как можно более эффективно защищать энергетическую инфраструктуру", - отметил Блинкен.

Согласно изложенным им сведениям, "за последние несколько недель Россия нанесла удары по более чем трети энергетической системы Украины". 

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