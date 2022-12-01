Стокгольм заявил, что Украина в 2023 году станет крупнейшим получателем помощи Швеции

В прошлом крупнейшим донором страны был Афганистан

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Украина уже в следующем году станет страной, которая получит больше остальных помощи из Швеции. Об этом в среду в интервью газете Dagens Nyheter сообщил министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Йохан Форсселль.

"Думаю, в следующем году Украина будет крупнейшим получателем шведской помощи. Это историческое изменение, - сказал он. - Это произойдет немедленно. И по понятной причине".

В прошлом крупнейшим получателем шведской помощи был Афганистан. После прихода там к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) чуть более года назад размер направляемых Стокгольмом Кабулу средств уменьшился. Также сократятся фонды, выделяемые Швецией ООН.

"Мы выделили основную поддержку систем ООН как одну из областей, где нам придется сокращать, - для высвобождения ресурсов. Деньги будут направлены другим, фактически на Украину, - пояснил министр. - В ООН нет ничего плохого. Но я думаю, что можно задаться вопросом, получаем ли мы лучшую отдачу от наших фондов помощи, будучи из года в год одним из крупнейших вкладчиков в ООН".

На помощь другим странам Швеция выделяет один процент валового национального дохода (ВНД). ООН рекомендует направлять на эти цели 0,7% ВНД. Швеция вместе с Норвегией и Люксембургом являются лидерами в этой области.

Новое правительство Швеции ранее объявило, что размер помощи теперь не будет связан с показателем ВНД. В течение следующих трех лет бюджет по этой статье составит 56 млрд крон ($5,3 млрд) в год. В 2022 году он был равен 57,4 млрд крон ($5,44 млрд).