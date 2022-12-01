Встреча Байдена и Макрона — возможность для Запада противостоять Востоку

FA: США намерены втянуть Францию в противостояние с Китаем

Встреча Байдена и Макрона обещает быть непростой, пишет FA. Первому необходима поддержка второго в неминуемой борьбе с Китаем, а заодно и с Россией — через него он хочет создать единый фронт.

Как Франция и США могли бы укрепить свой союз.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон совершил свой первый государственный визит в Вашингтон в 2018 году, он был в разгаре мимолетного политического романа с руководителем США Дональдом Трампом, но трансатлантический альянс был в хаосе. Французский лидер — известный поборник одновременно и многосторонности, и прагматизма — поставил перед собой задачу убедить Трампа остаться в ядерной сделке с Ираном 2015 года и сохранить значительное военное присутствие Америки на северо-востоке Сирии. Ни того, ни другого не произошло.

Второй государственный визит Макрона 1 декабря 2022 года пройдет в совершенно другом контексте. Он состоится через год после публичной ссоры Франции и Соединенных Штатов по поводу нового партнерства Америки в области безопасности с Австралией и Великобританией, известного как AUKUS, которое стоило Парижу дорогой сделки по подводным лодкам с Канберрой, — и пройдет в период возобновления трансатлантического единства после начала российской спецоперации на Украине. Сегодня подтверждено лидерство США в Европе, в то время как первенство Франции (и Германии) поставлено под сомнение. Центр тяжести континента сместился на восток, к границам НАТО, оттеснив в списке приоритетов главную проблему безопасности Франции — джихадистский терроризм, исходящий с Ближнего Востока и Сахельского региона Африки. Макрон был переизбран президентом в апреле, но потерял парламентское большинство. И, как и большинству глав европейских стран, ему грозит зима недовольства из-за высоких цен на энергоносители и надвигающейся рецессии.

Прием Макрона в Белом доме можно рассматривать как жест благожелательности со стороны президента США Джо Байдена. Он и французский лидер предприняли усилия, чтобы восстановить взаимное доверие после "бомбы" с AUKUS, но их администрации по-прежнему расходятся во мнениях по жизненно важным экономическим и стратегическим вопросам. Со времени последнего посещения Макроном Вашингтона мир претерпел ряд серьезных изменений — от глобальной пандемии до возобновления конфликта в Европе и опасного сближения Китая и России, которые теперь вынуждают США и их союзников корректировать свои партнерские отношения. Помимо рассмотрения насущных проблем, таких как нехватка энергии и конфликт на Украине, Байден и Макрон должны убедиться, что американо-французский альянс готов к решению более серьезных задач: обеспечить возможности для того, чтобы Европа могла сдерживать агрессивную Россию, и реформировать международные институты, чтобы что они стали более инклюзивными, эффективными и устойчивыми перед лицом таких вызовов, как подъем Китая, изменение климата и технологические угрозы.

Больше, чем НАТО

Спецоперация России на Украине в сочетании с бряцанием ядерным оружием подчеркнули, что НАТО остается "основой и важной структурой коллективной безопасности Европы", как выразилось правительство Макрона в национальном стратегическом обзоре, опубликованном в ноябре. После многих лет стремления к усилению "европейской обороны" Франция смирилась с тем, что доверие к ней как к военному партнеру зависит от более тесного участия в НАТО. Она увеличила свое военное присутствие и возможности в Балтии и теперь является "основной страной" для передового присутствия НАТО в Румынии, координируя обучение и операции размещенных там союзных войск. Тем не менее некоторые из самых больших опасений Франции по поводу обороны континента не исчезли за обнадеживающим щитом гарантий безопасности США. Европейцы, например, по-прежнему не сходятся во мнениях относительно того, что на практике должна означать более сильная "европейская опора" в рамках НАТО, и того, как реагировать на угрозы со стороны все более напористого Китая. Это как раз те разногласия, которые разводят Вашингтон и Париж в противоположные стороны.

Конфликт на Украине обнажил опасности чрезмерной зависимости Европы от Соединенных Штатов в вопросах безопасности. Из-за лимитированных военных запасов и бюджетных ограничений страны региона больше хотят, чем могут оказывать военную поддержку Киеву. В сентябре Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что военные запасы объединения сильно "истощены" и что многие страны Европы изо всех сил пытаются пополнить свои арсеналы. По данным Кильского института, из почти 39 миллиардов евро, выделенных на военную помощь Украине по состоянию на 3 октября, почти 28 миллиардов евро поступили из США.

Франция по-прежнему надеется убедить Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону — не только путем создания военного потенциала "сделано в Европе", но и за счет проведения более автономных военных миссий. После спора об AUKUS Байден выступил с совместным заявлением с Макроном, подчеркнув "важность более сильной и боеспособной европейской обороны, ... которая дополняет НАТО". Чуть больше года спустя Макрон ищет доказательства того, что война на Украине не опровергает это заявление, а подтверждает его. При этом его целевой аудиторией являются больше европейцы, чем американцы. Чтобы воплотить идею в жизнь, потребуется сдвиг в менталитете: Штатам нужно будет признать, что зависимость Европы от Америки, хотя и является для них источником рычагов влияния, не отвечает долгосрочным интересам страны. В связи с этим Вашингтон должен будет поддерживать явно возглавляемые европейцами инициативы, которые делают их менее зависимыми от США, в том числе от их промышленности. Например, ему следует способствовать усилиям ЕС по созданию механизма общих оборонных закупок, а не пытаться ограничить амбиции этого механизма только потому, что он исключает американский ВПК.

Украинский конфликт уже продемонстрировал, как НАТО и ЕС могут дополнять друг друга. Хотя НАТО сыграла решающую роль в сдерживании российской спецоперации за пределами Украины, она не стала движущей силой прямой военной поддержки Киева. Такие специальные инициативы, как Контактная группа по обороне Украины под руководством США, координируют большую часть военной поддержки, в то время как ЕС участвует в помощи, доставляемой через его Европейский фонд мира и миссию военной помощи. Подобные результаты успешного взаимодействия должны способствовать более тесному сотрудничеству между НАТО и ЕС, что уже давно обсуждается в Европе и что, по мнению Франции, больше нельзя откладывать.

Подтолкни меня, и я последую за тобой

Если французы надеются на толчок со стороны Соединенных Штатов в области европейской обороны, то американцы надеются на более тесное взаимодействие с Францией по Китаю. В своем стремлении превзойти Пекин и создать сильную коалицию для противодействия его ревизионизму администрация Байдена пытается ликвидировать разрыв между собственно американскими и трансатлантическими приоритетами. Соединенные Штаты обеспокоены грозящим китайским вторжением на Тайвань — возможно, уже в 2027 году. Вашингтон не ожидает от европейцев военного ответа, но надеется, что Европа поможет удержать Китай от применения силы и введет санкции в случае нападения. С этой целью Соединенным Штатам необходимо продолжать работать с Францией и ЕС, чтобы сделать регион более экономически устойчивым. Например, за счет уменьшения его зависимости от торговли с Поднебесной, ее технологий и важнейших материалов — таких как редкоземельные элементы — и путем противодействия китайской дезинформации. В то же время Европа должна сигнализировать Пекину, что будет готова принять соответствующие меры в случае необходимости. Учитывая, что трансатлантическое единство оказалось таким эффективным оружием против России, Вашингтон не может позволить себе потерять его в борьбе с Китаем.

С этой точки зрения Франция является ключевым партнером США. Но таким партнером трудно управлять. Хотя Париж разделяет многие опасения Соединенных Штатов по поводу Китая, он намерен разработать четкую национальную и европейскую политику, которая избегает автоматического согласования с Вашингтоном своего китайского направления и оставляет открытой возможность для сотрудничества с Пекином, когда их интересы совпадают. Франция также стремится предложить странам Индо-Тихоокеанского региона так называемый третий путь — на укрепление международных правил и защиты суверенитета вместо того, чтобы поощрять их присоединяться к конкурирующим лагерям. В Европе Париж был впереди всех, реагируя на "хищническое" поведение Китая, настаивая на создании механизмов ЕС для проверки прямых иностранных инвестиций в Поднебесную и борьбы с китайской практикой "экономического принуждения". Тем не менее Франция считает себя "уравновешивающей державой", которая отвергает логику противоборствующих блоков. Осторожность Парижа в отношении противостояния Пекину в рамках НАТО и присоединения к инициативам под руководством Вашингтона, которые воспринимаются как направленные против Китая, является препятствием для объединения Европы против Поднебесной.

Чтобы выйти из этого тупика, Франции и Соединенным Штатам необходимо создать эффективные форумы для обсуждения вопросов, связанных с Китаем. НАТО может быть одним из таких форумов, но не единственным, поскольку вызов, брошенный Пекином, не является исключительно военным. ЕС тоже должен сыграть свою роль в подготовке континента к возможным экономическим потрясениям, вызванным сбоями в мировой торговле. И есть возможности для расширения сотрудничества между США и Евросоюзом в области торговли и технологий, например, путем дальнейшего расширения возможностей Совета по торговле и технологиям. Без улучшения координации Франция и Соединенные Штаты столкнутся с тремя взаимосвязанными рисками. Отсутствие единства и военной подготовки вызовет агрессию со стороны Китая; разногласия по поводу степени отделения Европы от Поднебесной выльются в несогласованную политику, которая может подорвать стабильность Индо-Тихоокеанского региона; опасность того, что Соединенные Штаты почувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как следовать собственной Индо-Тихоокеанской стратегии, может заставить их действовать в регионе без европейцев.

В своей бешеной конкуренции с Китаем Соединенные Штаты достигли важной законодательной цели, приняв закон о снижении инфляции от 2022 года, который разрешает огромные инвестиции в экологически чистые предприятия и отрасли США. Но этот акт, стимулирующий внутреннее потребление в Америке, может привести к оттоку инвестиций из Европы и рискует оттолкнуть от нее страны ЕС, опасающиеся постепенного поворота США к протекционизму. Франция и Германия уже настаивают на аналогичных субсидиях для европейской промышленности, а Макрон даже выдвинул идею закона о первоочередном приобретении европейских товаров в Европе. Франция громко жалуется, что она должна платить за природный газ в три-четыре раза больше, чем американцы. Что это, как не признак того, что даже в момент возросшей трансатлантической солидарности протекционистские импульсы могут вызывать серьезные разногласия.

Сейчас по обе стороны Атлантики растет ультраправый популизм. И Макрон, и Байден прекрасно понимают политические риски, с которыми сталкивается каждый из них. И того, и другого со временем могут заменить лидеры, способные вступить в разрушительную конкуренцию с соперниками или вызывать неприязнь к партнерам. Так что эра трансатлантического единства может длиться недолго. Вот почему никто не хочет, чтобы мировая экономика стала ареной конкуренции "без победителей" между трансатлантическими партнерами еще до того, как у американских избирателей появится шанс вернуть на пост еще одного "трампоподобного" президента. В дополнение к поиску точек соприкосновения в отношении Китая и европейской обороны, Байден и Макрон должны воспользоваться нынешней возможностью, чтобы укрепить связи между собой и приготовиться к тому, что может появиться на горизонте. Один из способов оградить альянс от будущих неприятностей — создать новые бюрократические механизмы, более гибкие, чем устоявшиеся форумы, такие как НАТО и "Большая семерка". Они могут быть двусторонними (американо-французские стратегические диалоги) или многосторонними (европейский аналог четырехугольника QUAD), но они должны создавать условия для предотвращения недопонимания и продвижения общих стратегических целей.

У Байдена и Макрона есть историческая возможность поработать на будущее. Как руководители двух стран с исторически похожими устремлениями они могут многое сделать, чтобы продемонстрировать, что демократический мир является для всех лучшим союзником, чем авторитарный. Оба согласны с необходимостью решения проблем и недовольства развивающихся стран, приглашают их принять участие в защите универсальных принципов. На Генеральной Ассамблее ООН в этом году Макрон и Байден произнесли поразительно похожие речи, призывая остальной мир противостоять спецоперации России на Украине и защищать суверенитет народов.

Тем не менее в этом соревновании за души мира развитые демократии, такие как США и Франция, еще должны добиться практических успехов, чтобы перетянуть развивающиеся страны на свою сторону. С самого начала COVID-19, когда многие богатые государства накапливали запасы масок и других средства защиты, Макрон настаивал на "ориентированном на результат мультикультурализме", который может принести пользу "глобальному Югу". А в выступлении на климатической конференции ООН в Египте в ноябре он требовал реформирования МВФ и Всемирного банка, чтобы способствовать глобальному переходу на экологически чистую энергию, поддержав призывы развивающихся стран сделать многостороннюю финансовую систему более справедливой. Но такие перемены могут произойти только при поддержке США.

Вместе Франция и Соединенные Штаты могут многое сделать для реформирования международных институтов таким образом, чтобы лучше удовлетворять потребности бедных стран в области затрат на борьбу с изменениями климата, продовольственной безопасности, долга и многих других вопросов. Это непростая задача. Но все это должно стать важной частью обсуждения между Макроном и Байденом на этой неделе, если Франция и Соединенные Штаты хотят быть готовыми к тому, что их ждет впереди.

Авторы: Мари Журден (Marie Jourdaine) — научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета. Работала в Главном управлении международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции. Селия Белин (Celia Belin) — старший научный сотрудник Центра США и Европы Института Брукингса.