Столтенберг заявил, что страны НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая

По словам генсека альянса, конфликт на Украине "должен вести к переоценке зависимости НАТО от авторитарных режимов"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Государства - члены НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая и других "авторитарных режимов". Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

"Сегодня министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность, - заявил Столтенберг. - НАТО - это альянс Европы и Северной Америки, но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - глобальны. Мы не рассматриваем Китай как противника, мы намерены продолжать взаимодействовать с Китаем в тех сферах, где это соответствует нашим интересам", - сказал генсек. Он подчеркнул, что НАТО, в частности, намерена "транслировать объединенную позицию" о конфликте на Украине.

По его словам, конфликт на Украине "должен вести к переоценке зависимости НАТО от авторитарных режимов, не в последнюю очередь - Китая, с точки зрения логистических цепочек, технологий и инфраструктуры". "Мы, конечно, продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны быть осведомлены о наших зависимостях, снижать наши уязвимости и управлять рисками", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что страны НАТО также подтвердили намерение сохранять свое технологическое превосходство и расширять партнерство со странами Индо-Тихоокеанского региона.