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ИноСМИ

Российские подлодки держат в страхе НАТО

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Северный флот. База атомных подводных лодок
Северный флот. База атомных подводных лодок.
Источник изображения: © РИА Новости В. Киселев

DE: ВМС США у берегов Британии отслеживают российские подводные лодки и надводные корабли

За последние несколько лет снова возобновилась "смертельная охота" НАТО за российскими подлодками, пишет DailyExpress. Автор объясняет это опасениями, что Москва может задействовать "специфические" субмарины и потопить корабли альянса или запустить ракеты.

Йен Баллантайн (Iain Ballantyne)

До масштабов старой холодной войны еще далеко: российский флот гораздо меньше советского, да и флот НАТО тоже. Главная опасность и принципиальное отличие нового соперничества — его суть. Дело уже не в том, что одни подводные лодки гоняются за другими где-то на глубине, незаметно для всего мира (хотя и такое случается) или что за подлодками охотятся надводные корабли, а в том, что Россия наращивает инвестиции в конкретный тип судов — которые подаются как "исследовательские".

В состав боевой группировки Москвы входят как подводные лодки, так и "исследовательские" суда, которые могут выступать в качестве плавбаз для небольших подводных кораблей, которые способны выводить из строя кабели и трубопроводы.

Таким образом Россия может лишить нас не только энергии, но и интернета, который так важен для повседневной жизни.

Стоит отметить, что российские подлодки не только представляют угрозу донной инфраструктуре, но могут еще и топить корабли, и запускать ракеты по городам за сотни миль (это они доказали во время конфликта на Украине, а ранее в ходе российской операции в Сирии). Наконец, они регулярно пытаются найти и выследить британские подводные лодки ядерного сдерживания "Трайдент" (Trident).

Как только судно "Трайдент" обнаружено и поставлено под слежку, его потенциал как средства ядерного сдерживания нейтрализуется.

Высшие чины американских и британских ВМС уже со времен аннексии Крыма в 2014 году предупреждают, что грядет новая битва за Атлантику.

Кроме того, нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак еще в 2017 году написал в специальном докладе для аналитического центра Policy Exchange, что российские подводные силы представляют серьезную угрозу подводной инфраструктуре Великобритании, имея в виду именно интернет-кабели.

Диверсия, совершенная ранее в этом году против газопровода "Северный поток" неизвестными лицами (наверняка российскими оперативниками), ясно продемонстрировала угрозу и энергетической инфраструктуре. Именно поэтому в повышенную боеготовность приведены Королевский флот, а также ВМС Норвегии, Германии и других стран НАТО в Северном море и на Балтике.

Подводные операции ВМС США у берегов Великобритании участились еще до боевых действий на Украине.

Они отслеживают российские подводные лодки, надводные корабли, а также потенциальные угрозы подводной инфраструктуре.

Cвою роль, пусть и меньшую, сыграл и Королевский флот: из-за многолетних сокращений бюджетов для операций такого масштаба ему не хватает как подводных лодок, так и надводных кораблей. Сегодня Великобритании не под силу даже операции 1990-х и начала 2000-х.

Однако Королевский флот успешно перенес "игру" в логово "русского медведя", возобновив патрулирование российского побережья на Баренцевом море противолодочными фрегатами вместе с кораблями ВМС США и Норвегии.

Появление подлодок и надводных кораблей у берегов Великобритании и России — продолжение так называемой "дипломатии канонерок", чтобы удержать русских от неразумных действий. Так русские будут знать, что любые шаги Москвы пресечет готовый к бою флот.

Этим США и НАТО удерживают Владимира Путина от эскалации на море в попытке заполучить преимущество в конфликте на Украине.

В силу необходимости противостоять русским американские подводные лодки все чаще заходят в шотландский порт Фаслейн и Гибралтар.

Во время пандемии Фаслейн был одним из немногих мест, куда заходили иностранные патрули. И все равно заходы надводных кораблей ВМС США в Девонпорт и Фаслейн участились.

Российские шпионы в Великобритании в курсе и внимательно за этим следят.

Это было характерной чертой и прошлой холодной войны. Сбор разведывательной информации из первых рук о передвижениях военных кораблей сегодня ничуть не менее важен, чем во время предыдущей холодной войны.

Хотя много говорится об "уклоне" Королевского флота и ВМС США в сторону Индо-Азиатско-Тихоокеанского региона для борьбы с крепнущей военно-морской мощью Китая, который аннексировал обширные международные воды в этой части мира, появилось стратегическое осознание того, что борьба с возрождающейся российской угрозой на море столь же необходима.

США в этой связи снова задействовали Второй флот в операциях на Атлантике для противодействия российским подлодкам, а также надводным группировкам Москвы, а это означает сотрудничество с НАТО и, прежде всего, с Королевским флотом.

Тесные рабочие отношения Королевского флота и ВМС США по сей день не имеют себе равных.

С запуском двух новых авианосцев — не только в качестве платформ для ударных самолетов, но и для противолодочных миссий — и появлением новых противолодочных фрегатов класса City (первый из которых, Тип 26 "Глазго", уже спущен на воду) Королевский флот сможет показать зубы не только в борьбе с русскими, но и тогда, когда свои подводные лодки в Атлантику отправят китайцы, а до этого непременно дело дойдет.

Надо сказать, что насчет нехватки фрегатов в британском флоте есть опасения: сегодня их беспрецедентно мало, и пройдет некоторое время, пока Тип 26 заменит Тип 23, все еще грозный, но лишь ограниченно годный к полномасштабным противолодочным операциям.

Отрадно видеть первый Тип 26 на воде, но едва ли он вступит в строй до 2028 года, и пройдет более десяти лет, прежде чем к нему присоединится "Лондон", последний из восьми. Строятся еще пять фрегатов Тип 31, но это не специализированные противолодочные корабли.

Йен Баллантайн — автор книги "Охотники за подлодками" об операциях Королевского флота против СССР во время холодной войны

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