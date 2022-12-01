Западный эксперт: офицер времен Первой мировой, посмотрев на бои на Украине, и не подумал бы, что прошло больше века

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Эксперт военно-аналитического издания 19FortyFive Роберт Фарли решил подвести предварительные итоги и сделать некоторые вывода из украинской военной кампании. Автор начал цикл публикаций, состоящий из трех частей, в которых, как он сообщил в преамбуле, «попытается извлечь некоторые уроки из ведения российско-украинской войны на данный момент». В первой части анализируются действия сухопутных войск.

Автор, освещая начало спецоперации, сообщает, что в первые недели инициатива была полностью на стороне ВС РФ. Все изменилось, как только ВСУ начали получать западные вооружения. Был момент, когда эксперты даже заговорили, что активное использование украинской пехотой ПТРК, в частности Javelin, против российской бронетехники вообще завершает эпоху эффективного применения танков в сухопутных боевых действиях.

Эти дискуссии прекратились, когда стало очевидно, что без использования традиционной триады бронетехника-пехота-артиллерия наступательные действия осуществлять как минимум затруднительно. Недаром Киев на протяжении всего конфликта настойчиво вытребывает у западных союзников современные танки и бронемашины.

Военные кампании 1990-х и 2000-х годов, в основном проводимые силами НАТО в различных частях мира, вроде как показали, что в современной войне и традиционная роль артиллерии отошла на второй план. Эксперты стали утверждать, что авиация быстрее и эффективнее может выполнить работу, которая когда-то была оставлена на откуп неуклюжим артиллерийским орудия.

Но события на Украине показали, что артиллерия по-прежнему успешно выполняет роль «бога войны» в сухопутных операциях, если одна армия противостоит другой. Ствольные орудия и реактивные системы высокоэффективно используются обеими сторонами как при обороне, так и в наступлении. По сути, со времен Первой мировой войны в отношении использования артиллерии изменились только ее характеристики — дальнобойность, мощность снарядов и точность поражения.

Изначально Россия рассчитывала на короткую военную операцию против Украины, считает Фарли. Но кампания сильно затянулась и, более того, может продлиться еще очень значительное время. В такой ситуации обе стороны оказались не совсем готовы в части запаса вооружений и боеприпасов к длительным боевым действиям.

И Украина, и Россия временами использовали боеприпасы с неприемлемой скоростью

— отмечает автор.

Фарли, оперируя непроверенной информацией, утверждает, что России пришлось обратиться за помощью в восполнении вооружений к Белоруссии, Северной Корее и Ирану. Украина, в свою очередь, практически полностью перешла на снабжение со стороны западных союзников. И тут выяснилось, что у НАТО не хватает запасов для ведения войны высокой интенсивности, и теперь страны альянса изо всех сил пытаются удовлетворить потребности Украины.

Короче говоря, каждая страна должна быть готова к тому, что ее короткая война может затянуться

— делает вывод эксперт.

Важную роль в украинском конфликте показали системы современной связи. Сеть спутников Starlink Илона Маска помогла украинским военным поддерживать связь и быть в курсе обстановки, что позволило не только строить сложные самообеспечивающие оборонительные сооружения, но и проводить мобильные наступательные операции.

У ВС РФ на начало спецоперации были серьезные проблемы с налаживанием как горизонтальных, так и вертикальных каналов коммуникации. Различные устаревшие системы не могли поддерживать связь друг с другом, а использование коммерческих технологий (мобильных телефонов) часто позволяло успешно наносить удары украинской артиллерии, считает эксперт. Позже российское командование предприняло ряд мер, чтобы решить эти проблемы.

В целом, делает вывод эксперт, украинский конфликт показал, что мало что в современных масштабных противостояниях на суше изменилось со времен Первой мировой войны.

Нет сомнений в том, что армии, воюющие сегодня в Украине, более технологически развиты, чем армии, сражавшиеся на Западном фронте в 1917 году. В то же время, мало что пехотный или артиллерийский капитан 1917 года счел бы непонятным в боевых действиях на Донбассе.

— уверен Фарли.

По словам автора, офицер Первой мировой войны, посмотрев на бои на Украине, и не подумал бы, что прошло больше века.