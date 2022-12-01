Новая разработка «Технологии» повысит эффективность космических аппаратов

Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина разработал технологию производства ультралегких изделий интегрального типа из полимерных композиционных материалов сложной кривизны для ракетно-космической техники. Уникальная разработка поможет увеличить полезную нагрузку космических аппаратов за счет снижения массы и тем самым повысить эффективность их работы.

Изобретение обнинских ученых, прежде всего, решает задачу уменьшения габаритов и массы космической техники. Разработанная технология позволяет изготавливать ультралегкие композиционные изделия интегрального типа – рамочные объемные конструкции – сложной формы, что дает возможность использовать их как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность.

Ультралегкие композитные изделия сложной кривизны обладают уникальными весовыми характеристиками – максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 г/м2 – и обладают высокой жесткостью. Прототипом конструкций являются ультралегкие каркасы солнечных батарей плоской формы, разработанные на «Технологии» в 2016 году и установленные на российском малом космическом аппарате «Аист-2Д» и иранском спутнике «Хайям».

Композитные изделия сложной кривизны можно применять не только в космической, но и других отраслях, где требуется создание сверхлегких конструкций сложной формы, обладающих высокой прочностью, жесткостью и небольшой массой.

«Наша уникальная разработка защищена патентом Российской Федерации. Специалисты предприятия постоянно совершенствуют технологии производства изделий для космической отрасли. Эти разработки позволяют создавать космическую технику нового поколения. Кроме того, они успешно применяются и в других отраслях», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» – ведущий разработчик и производитель наукоемких изделий из полимерных композиционных материалов для космической отрасли. На орбиту выведено 74 космических аппарата с комплектующими ОНПП «Технология».