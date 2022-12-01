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ТАСС

Рогов заявил, что данные ЕС о потерях ВСУ более 100 тыс. военных занижены вдвое

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" считает, что заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен можно расценивать как ввод данных о серьезных потерях ВСУ в публичную сферу

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Безвозвратные потери украинских военных с начала специальной военной операции составили свыше 200 тыс. человек, что вдвое превышает оценку Евросоюза, которую обнародовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил в разговоре с ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если брать эту оценку по состоянию несколько месяцев назад, то она была вполне возможна. Сейчас потери со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского в разы больше заявленного фон дер Ляйен количества. Это подтверждается на уровне не просто оценок, а поступающей информацией из украинских госпиталей и больниц. По имеющейся у меня информации, безвозвратные потери среди боевиков ВСУ, нацбатальонов составляют больше 200 тыс., и не меньшие потери ранеными, часто раненными тяжело, с последующей профнепригодностью и невозможностью вернуться к обычной жизни", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, заявления фон дер Ляйен можно расценивать как ввод данных о серьезных потерях ВСУ в публичную сферу. "Идет легализация больших потерь, о которых уже молчать нельзя. Европейцы как более утонченные в манипуляциях общественным сознанием аккуратно легализовывают 100 тыс. убитых украинских военных, понимая, что безвозвратные потери превышают 200 тыс.", - пояснил Рогов.

Ранее в среду фон дер Ляйен сообщила, что, по оценкам Евросоюза, с февраля потери Украины составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Еврокомиссия также повысила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе конфликта, с €385 млрд по состоянию на конец октября до €600 млрд. Позднее Еврокомиссия удалила информацию о 100 тыс. погибших украинских военных из видеообращения и письменного заявления фон дер Ляйен. 

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Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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